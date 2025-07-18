Fas Başbakanı, 2030 Dünya Kupası'nın Ülke Ekonomisine Katkısını Vurguladı

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmanın, "ülkenin stratejik dönüşümüne katkı sağlayacağını" belirtti.

Fas'ın Le Matin adlı medya grubu tarafından sekizincisi düzenlenen "Fas'ta Bugün" adlı forumda konuşma yapan Ahnuş, 2030 Dünya Kupası organizasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahnuş, "Fas'ın, İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması, yalnızca küresel bir spor etkinliği değil, aynı zamanda ülkenin stratejik dönüşümünü hızlandırmaya katkıda bulunan etkendir." dedi.

Ülkesinin gelişimi açısından çok sayıda projenin yapıldığını belirten Ahnuş, "Yüksek hızlı tren ağı, havalimanları, otoyollar, şehir içi yolları, turizm ve hastane altyapısı dahil en gelişmiş uluslararası standartlara uygun altyapı çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ahnuş, ülkesinin spor altyapısının önemli bir gelişme gösterdiğini söyleyerek 2030 Dünya Kupası organizasyonu için hazırlıkların sürdüğüne dikkati çekti.

Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Organizasyonun başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka, Tanca, Fez, Marakeş ve Agadir şehirlerinde düzenlenmesi planlanıyor.