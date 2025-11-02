Haberler

Fas, Balfour Deklarasyonu'nun Yıl Dönümünde İngiltere'ye Filistin'i Tanıma Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Fas Filistin'i Destekleme Cephesi, İngiltere'ye Balfour Deklarasyonu'nun 108. yıl dönümünde açık mektup yazarak, Filistin'i tanıma ve İsrail'e askeri destek vermeyi durdurma çağrısında bulundu.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi, Balfour Deklerasyonu'nun yıl dönümünde İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısında bulundu.

Fas'ın sivil toplum kuruluşu olan Fas Filistin'i Destekleme Cephesi, Balfour Deklerasyonu'nun 108. yıl dönümü vesilesiyle İngiltere'ye yazılan açık mektubu paylaştı.

Mektupta, "Balfour Deklarasyonu, Filistin halkına karşı işlenmiş büyük bir siyasi ve ahlaki suçtur. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin bölgedeki politikaları eleştirilen mektupta, "Balfour Deklerasyonu ile başlayan trajedi bitmedi. Bu belge, 1948 Nekbe'sine ve sonrasında 1967 işgaline devam eden katliamlar ile etnik temizlik politikalarına kapı araladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi, mektupta İngiltere'ye Filistinli tanımanın yanı sıra "İsrail ordusuna yönelik tüm askeri ekipman ihracatı ve güvenlik işbirliğini derhal durdurması" isteğinde bulundu.

Balfour Deklarasyonu

İngiltere, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail vatanı oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, bu desteği Siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektupta, Filistin topraklarında İsrail vatanı oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgedeki halkın haklarına zarar gelmemesinin de sağlanacağı belirtiliyordu.

Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
