Fas açıklarında bir haftada 18 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Fas makamları, son bir haftada Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda çoğu Afrikalı 18 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Fas resmi ajansı MAP'ın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda görev yapan sahil güvenlik güçlerinin 2-8 Mayıs tarihlerinde toplam 203 düzensiz göçmene yardım ettiği belirtildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin çoğunun Afrika ülkelerinin vatandaşı olduğu vurgulanan haberde, tekne ve çeşitli araçların yanı sıra bazı kişilerin de yüzerek denize açıldığına işaret edildi.

Haberde, sahil güvenlik ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında 18 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığı bilgisine yer verildi.

Fas makamları, 2022 yılının ilk 3 ayında 14 bin 746 düzensiz göçmenin İspanya başta olmak üzere Avrupa'ya geçiş girişimlerini engellediğini açıklamıştı.

Fas ile İspanya makamlarınca 6 Mayıs'ta yapılan ortak yazılı açıklamada, Rabat ile Madrid yönetimlerinin göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele için iş birliğini güçlendirme kararı aldığı duyurulmuştu.

AA / Güncel