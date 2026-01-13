Haberler

Fas: Son aylardaki yoğun yağışlar sayesinde ülkede 7 yıl süren kuraklık sona erdi

Güncelleme:
Fas Su Bakanı Nizar Bereket, son aylarda kaydedilen yoğun yağışlar sayesinde ülkenin 7 yıl süren kuraklık döneminden çıktığını açıkladı. Bu yılın Eylül ile Ocak arasında ortalama yağış miktarı 108 milimetreye ulaştı ve barajların doluluk oranı %46'yı aştı.

Fas Su Bakanı Nizar Bereket, son aylarda kaydedilen yoğun yağışlar sayesinde ülkenin 7 yıl süren kuraklık döneminden çıktığını belirtti.

Bakan Bereket, Meclis'teki konuşmasında, Eylül 2025-12 Ocak 2026 tarihlerinde ülkede ortalama yağış miktarının 108 milimetreye ulaştığını söyledi.

Fas'taki bu yağış miktarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 95 artış gösterdiğine dikkati çeken Bereket, yağışların normal ortalamanın yüzde 20'sinin altında kalması durumunda yılın "kurak" olarak sınıflandırıldığını ifade etti.

Son aylardaki yoğun yağışlar sayesinde ülkedeki barajların doluluk oranının yüzde 46'ının üzerine çıktığını belirten Bereket, geçen yıl aynı dönemdeki doluluk oranlarının yüzde 28 olduğunu paylaştı.

Bereket, bölgede son aylarda kaydedilen yoğun yağışlar sayesinde ülkenin 7 yıl süren kuraklık döneminden çıktığına işaret etti.

Kuraklık, ülke ekonomisi üzerinde özellikle tarım sektörü başta olmak üzere olumsuz etkilere yol açıyor. Resmi verilere göre tarım, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının belkemiğini oluştururken, iş gücünün yaklaşık yüzde 40'ına geçim kaynağı sağlıyor.

