"Farz Edin ki Gitmişiz"
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Türkiye'de çok sayıda doktor düşük maaşlar, hekimliği itibarsızlaştıran söylemler, ağır çalışma koşulları ve güvenlik endişesi nedeniyle mesleklerine yurtdışında devam etmeyi planlıyor.
Türkiye'de çok sayıda doktor düşük maaşlar, hekimliği itibarsızlaştıran söylemler, ağır çalışma koşulları ve güvenlik endişesi nedeniyle mesleklerine yurtdışında devam etmeyi planlıyor. Son dönemde özellikle devlet hastanelerindeki yabancı uyruklu doktor sayısındaki artış ise dikkati çekiyor
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