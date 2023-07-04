'Farklılaştırılmış eğitim modeli başarı getiriyor'

p>Sınav hazırlıklarında başarıya giden yolu sağlam temeller, disiplinli çalışma ve doğru rehberliğin bir sonucu olarak tanımlayan Eraslan Ortaokul ve Lise Müdürü Bahar Erdem, "Öğrencilerin öğrenme hızına ve stiline uygun olarak farklılaştırılmış yöntem ve tekniklerle derslerimizi kurguluyoruz.

Öğrencilerin, dersler, topluluklar, çeşitliliği olan spor ve sanat çalışmaları ile ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfettikleri bir dönemde oldukları ifade eden Eraslan Ortaokul ve Lise Müdürü Bahar Erdem, "Bu sürecin bizler için en heyecan verici kısmı ise onlara doğru bir ortamda bu olanakları sağlamak ve potansiyellerini açığa çıkartmak. Hedefimiz, öğrencilerimizi yaşamın rekabetçi ortamında öne çıkan bireyler olarak yetiştirmek" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERE UYGUN OLARAK FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM TEKNİKLERİ UYGULUYORUZ"

Okulun eğitim programında farklılaştırılmış eğitim teknikleriyle işlenen dersler olduğunu belirten Erdem, "Öğrencilerin öğrenme hızına ve stiline uygun olarak farklılaştırılmış yöntem ve tekniklerle derslerimizi kurguluyoruz. Ders içi farklılaştırmanın yanı sıra ev ödevlerini de öğrencilerimize özel olarak bireysel tasarlıyor ve ihtiyaca yönelik görevlendirmeler sağlıyoruz. Farklılaştırılmış eğitimde sınıf içi grup çalışmaları, proje tabanlı öğrenme, farklı zorluk seviyelerine sahip görevler, alternatif öğrenim materyalleri gibi yöntemler kullanarak öğreneni öğrenmenin merkezinde konumlandırıyoruz. Öğretmenlerimizin tamamı her yıl danışmanlık ve eğitim alarak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre özelleştirilmiş ders planları oluşturuyor ve bir yandan da Eraslan'a özgü Bireysel Alan Sınavları (BAS) ve Genel Değerlendirme Sınavları (GDS) sistemleriyle öğrencilerin yıl boyu gelişimlerini yine bireysel ölçekte takip ediyorlar. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde daha aktif olmalarını, sorumluluk almalarını ve kendi öğrenmelerini yönlendirmelerini teşvik ediyor. Ayrıca öğrenciler arasında iş birliği, iletişim becerileri ve eleştirel düşünme gibi önemli becerileri desteklediğini ve bu sayede tam öğrenmeyi öz değerlendirmeye bağlı hızlı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımı ve ilgisi arttığından, akademik başarıları da olumlu yönde etkilemektedir" dedi.

"ÖĞRENCİLER 180 SAATLİK BİR ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMASI TAMAMLIYOR"

8'inci sınıfa geçen ve ulusal sınav hazırlıklarına odaklanan öğrencilerin bir önceki yıl sonundan itibaren 180 saatlik bir ön hazırlık çalışmasını tamamladığını ifade eden Erdem, uyguladıkları bireysel takip çalışmalarını şöyle açıkladı:

"Okulumuzda her bir ölçüm, farklı bir hedefi desteklediği için sınavlar çeşitlendirilmiş şekilde uygulanır. Soru sayıları ve tarzları farklılaştırılarak öğrencilerin yeteneklerini ve bilgilerini en iyi şekilde sergilemeleri sağlanır. Yapılan değerlendirme sonrasında, uygulanan programın başarısı değerlendirilir ve tespit edilen eksiklerin giderilmesi için Bireysel Alan Sınavları (BAS) dersleri ile her öğrenci ayrıca desteklenir. Eğitim öğretim yılı başladığında, hafta sonları yapılan pekiştirme destek programları ile düzenli eğitim çalışmaları sürdürülür ve hafta içi işlenen konular, hafta sonu LGS destek çalışma gruplarına ayrılan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik tekrar edilir."

Öğrencilerini bireysel olarak desteklediklerini ve bununla birlikte Genel Değerlendirme Sınavları (GDS) ile ulusal ve uluslararası ölçüm de yaptıklarını belirten Erdem, öğrencilerin ulusal sınavlarda başarılı olabilmeleri için bütünsel akademik düzeylerini sürekli olarak takip ettiklerini belirterek "Öğrencilerimizi Bireysel Alan Sınavları (BAS) ile yıl boyunca her hafta düzenli olarak takip ederken, yılda dört kez uyguladığımız Genel Değerlendirme Sınavları (GDS) ve Türkiye Geneli Değerlendirmeler ile de ulusaldaki yerlerini gözlemliyor ve tüm derslerdeki genel başarılarını ölçüyoruz" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER MÜFREDATI, EŞ ZAMANLI İKİ DİLDE EDİNİYOR"

Okulun akademik eğitim dilinin İngilizce ve Türkçe olduğunu belirten Erdem, uzman akademisyenler ve dil bilimcilerle geliştirdikleri programın ortaokulda öğrencilere CLIL (Content and Language Integrated Learning) yöntemiyle aktarıldığını söyleyerek "Eraslan'a özgü Bilingual Learners programıyla anaokulunu ve ilkokulu tamamlayan öğrencilerimizi ortaokulda CLIL yöntemiyle verdiğimiz akademik eğitimle karşılıyoruz. Öğrencilerimiz ortaokulda ana dilde öğrendikleri Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal bilgiler derslerini yine aynı hafta içinde İngilizce Matematik, İngilizce Fen Bilimleri ve İngilizce Sosyal bilgiler dersleri olarak farklı öğretmenlerden ayrıca alıyor ve akademik içerikle bütünleştiriliş müfredatı, eş zamanlı iki dilde edinme fırsatı yakalıyor. Ölçme değerlendirme kriterleri olarak uluslararası araçları kullanıyoruz ve bu sayede öğrencilerimizi sağlam temellerle 'Advanced Placement' sistemi uyguladığımız Eraslan High Lisesine uğurluyoruz. Eraslan High'da aldıkları Girişimcilik, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Sanat Tarihi, Psikoloji, Felsefe gibi seçmeli derslere ek olarak Advanced Placement kapsamında aldıkları Bilgisayar Bilimi, Calculus, Karşılaştırmalı Politika, İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi derslerle ise öğrencilerimiz liseden mezun olduklarında dünyanın her okulunda okuyabilecek donanıma sahip oluyorlar" dedi.

LGS'DE İLK 500'DE BİR ÖĞRENCİ

Okul, öğrencilerinden Zeynep Özen'in bu yıl 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin katıldığı LGS'de ilk 500'de yer aldığını açıkladı. Kurum ayrıca her üç öğrencisinden birinin Türkiye'nin ilk yüzde 5'lik diliminde yer aldığını ve öğrencilerinin tamamına yakınının Türkiye'nin ilk yüzde 10'luk dilimine yerleştiğini duyurdu.