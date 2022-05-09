Farklı ülkelerden gelen gençler Beypazarı'nda fidan dikti

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Erasmus projesi kapsamında Fas, Litvanya, Romanya, İspanya, Arnavutluk ve İtalya'dan Türkiye'ye gelen gençler, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu bahçesine fidan dikti.

Fas'tan gelen öğrencilerden Esra Kanzu, birçok ülkeden gelen gençlerle birlikte Erasmus projesi kapsamında Beypazarı ilçesinde bulunduklarını söyledi.

"İklim değişikliği ve Çevre" konusuna dikkati çekmek amacıyla fidan diktiklerini belirten Kanzu, ilçede kalacakları 2 hafta boyunca her gün fidanlara su vererek bakımlarını yapacaklarını aktardı.

Esas amaçlarının Beypazarı'ndaki geçleri de projeye dahil etmek olduğunu anlatan Kanzu, "Bu anlamda gençleri uluslararası nitelikte bilinçlendirmek, bu konu hakkında bilgi vermek istiyoruz." dedi.

Projede koordinatör olarak görev yaptığını belirten Roveno Deliu ise sadece Beypazarı için değil, Avrupa Birliği için de önemli bir konu olan "İklim değişikliği ve Çevre" konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Fidan dikimi etkinliğinde Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Şefliği görevlileri, gençleri, fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgilendirdi.