Farklı şehirlerde evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul, Bursa ve Yalova'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 6 şüpheli düzenlenen operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul, Bursa ve Yalova'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 6 şüpheli düzenlenen operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçeleri ve Yalova'da "kapı göbeğini patlatmak" yöntemiyle evlerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2'si kadın 6 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin kullandıkları aracın, bir otomobil satış sitesindeki satılık araçların aynı marka ve modeline ikiz plaka takılarak gizlendiğini belirleyen polis, failler ve onlara yardım edenlerin izini, 3 kentte 85 adresten alınan güvenlik kamerası görüntülerinden yaklaşık 35 bin aracı tarayarak buldu.

İstanbul'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla M.E, E.O, O.Ü, F.E, Y.B. ile D.D. yakalandı.

Zanlıların çevrede dikkati çekmemek için iyi giyindikleri, sevgili, yeni evli gibi davrandıkları, tespit ettikleri bölgede hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.