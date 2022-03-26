Farklı meslek gruplarından tiyatro tutkunları sahnede bir ara geliyor

Kocaeli'de aralarında mühendis, işçi, öğretmen ve şoförün bulunduğu 40 kişilik tiyatro topluluğu Türkiye'nin farklı illerinde sahne alarak izleyici karşısına çıkıyor.

Gölcük'te 2006 yılında bir araya gelen tiyatro tutkunu 5 arkadaş kendi imkanlarıyla ilçede oyunlar sergilemeye başladı.

Zamanla farklı mesleklerden çalışanların dahil olmasıyla üye sayısı 40'a ulaşan ve "Sırf Tiyatro" adını alan tiyatro topluluğu bugüne kadar düzenlenen turnelerle 140 oyunu seyirciyle buluşturdu.

Drama ve tiyatro eğitimleri de veren topluluk, oyunlarını yurt dışında sergilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

"İnsanların sanata ve tiyatroya bakışı eskisinden iyi"

Sırf Tiyatro Genel Koordinatörü Mehmet Cinemre, AA muhabirine, tiyatroyu yaygınlaştırmak için 16 yıl önce 5 arkadaş bir araya gelerek topluluğu kurduklarını söyledi.

İlk oyunlarını sahnelediklerinde izleyicileri salonlara çekmekte zorlandıklarını anlatan Cinemre, bugünlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla salonları dolduklarını belirtti.

Cinemre, insanların sanata ve tiyatroya bakışlarının eskisinden çok daha iyi olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 yılda 30'u aşkın şehirde oyunlarımızı sahneledik. İlk başta ilçemizden dışarıya çıkamıyorduk. Yavaş yavaş Marmara Bölgesi derken artık ülkemizin 7 bölgesinde birçok güzel salonuna gittik. Burada güzel insanlarla bir arada olduk. Avrupa'da da turne organizasyonlarımız vardı fakat bunu pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. İnşallah hedeflerimiz arasında yavaş yavaş Avrupa'daki etkinliklerimiz de olacak."

"Sahnede dinleniyoruz, sahnede mutlu oluyorum"

Toplulukta yönetmenlik, yazarlık ve oyunculuk yapan Murat Kaçmaz da zor şartlarda sevdikleri bu sanatı sürdürdüklerini dile getirdi.

Farklı sektörlerde çalışanların tiyatro çatısı altında birleştiğini anlatan Kaçmaz, "Tiyatro ekibimizde mühendis, işçi, öğretmen, şoför var. Bu arkadaşlarımız işlerinden çıkıp evlerine gitmiyor, koşa koşa tiyatroya geliyorlar. Bu bir özveridir. Yorgunlar ama tiyatroda harcadıkları emekle dinleniyorlar. Hiç tiyatro izlemeyen çocukları, insanları tiyatroyla tanıştırıyoruz. Hedeflerimizden biri de tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın." diye konuştu

Genel sanat yönetmeni ve oyuncu Tahsin Macit ise bir kamu kuruluşunda mühendis olarak çalıştığını, tiyatro eğitimi almadığını aktararak 16 yıldır sahneyle iç içe bir yaşam sürdüğünü belirtti.

İlk yıllarda tiyatro oyunlarını kuytu köşelerde, depolarda oynadıklarını anlatan Macit, "Şimdi kendi oda tiyatromuz, araçlarımız var. İş yerinde de yoğun bir tempom var. Sahne benim için sevdiğim bir yer. Sahnede dinleniyoruz, sahnede mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

Halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanı oyuncu Yasemin San tiyatronun kendilerini buldukları bir alan olduğunu söyledi.

Sahneyi çok sevdiğini belirten San, güzel oyunları tiyatroseverlerle buluşturmayı amaçladıklarını aktardı.