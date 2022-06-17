Farenin dalından dut yeme keyfi kamerada Farenin dalından dut yeme keyfi kamerada Artvin'in Borçka ilçesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare görenleri şaşırttı. Farenin dalından dut yeme keyfi kamerada ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare görenleri şaşırttı. Borçka ilçe merkezinde Maradit caddesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare cep telefonu kameralarına yansıdı. Fareyi önce kedi sanan "Pisi pisi" diyerek seslenen vatandaşlar sonra büyük bir fare olduğunu anlayınca bu kez "yüzsüz fare" ismini taktı. Görüntüleri çeken vatandaşların kendi aralarındaki diyalogları dinleyenleri güldürdü. İhlas Haber Ajansı / Güncel Artvin Borçka Güncel Haberler

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