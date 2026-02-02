Haberler

Farelerdeki pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon avro gerekiyor

İspanyol araştırmacılar, farelerde pankreas kanserini 'üçlü kombinasyon tedavisi' ile başarılı bir şekilde yok etti. Klinik deneyler için 30 milyon avroya ihtiyaç duyuluyor.

"Üçlü kombinasyon tedavisi"yle farelerdeki pankreas tümörünü yok eden İspanyol araştırmacılar, klinik deneyler için en az 30 milyon avroya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

İspanyol televizyonu Antena 3'ün haberine göre, çalışmada yer alan İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi (CNIO) Deneysel Onkoloji Grubu Başkanı Mariano Barbacid, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barbacid, şimdiye kadar inhibitörlerin tek tek verildiğini ancak araştırmada tümöre aynı anda "üç farklı hedeften saldırdıklarını" belirtti.

Henüz deneysel çalışma yaptıklarına ancak sonuçların oldukça güçlü olduğuna işaret eden Barbacid, sadece deneyde tümörü yok etmekle kalmayıp nüksetmesinin de önüne geçtiklerini bildirdi.

Barbacid, farelerin ardından klinik deneylerin yapılmasının önemine dikkati çekerek, "Klinik deneyler karmaşıktır. En iyi durumda ve gerekli finansmanı sağlarsak iki veya üç yıldan bahsedebiliriz. En az 30 milyon avroya ihtiyacımız var çünkü tek bir ilaçtan değil 3 ilaçtan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda uzman, bu çalışmayı "çığır açan" gelişme olarak nitelendirdi.

Kimyager Simon Maechling, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, farelerdeki deneylerin ardından klinik deneylere geçilmesi ve nihayetinde kanser ilacı geliştirilmesinin çok daha maliyetli olabileceğini belirtti.

Pankreas kanseri farelerde tedavi edildi

İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi (CNIO) bünyesinde yapılan çalışmada araştırmacılar, sağ kalma oranı en düşük pankreas kanserini "üçlü kombinasyon tedavisi" kullanarak farelerde imha etmeyi başarmıştı.

Araştırmacılar, deneyin yapıldığı farelerin, verilen ilaçlara direnç göstermediğine dikkati çekerek, çalışmanın insan üzerindeki etkilerini tespit edebilmek için klinik deneyler yapılması gerektiğinin altını çizmişti.

"Üçlü kombinasyon tedavisi", kanser hücresini aynı anda üç farklı mekanizmadan baskılamak için üç ayrı ilacın birlikte verilmesi anlamına geliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlanmıştı.

