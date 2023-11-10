Behnam'la imam nikahı kıyılmak üzere olan Farah, nikahın kıyılmasını engellemeye çalışır. Tahir'in İran'dan dönmesi ise yeni sorunları beraberinde getirir.

Farah, Behnam'ın planını engellemek için mücadele ediyor

Behnam'la imam nikahı kıyılmak üzere olan Farah, bir şekilde nikahın kıyılmasını engellemeye çalışır. Behnam Tahir'i Türkiye- İran sınırına yakın, gizli hücrelerinden birine gönderdiğini Farah'a söyler.

Farah büyük bir tehlike içinde olduğundan habersiz Tahir'i kurtarmanın bir yolunu bulmaya çalışır.

Tahir'in İran'daki hücreden kaçmayı başarıp büyük bir kozla İstanbul'a dönmesi, Behnam'ın başına beklemediği yeni dertler açacaktır. Tahir orada Farah'ın annesinin de tutulduğuna dair bir ipucu yakalar.

Mehmet kardeşinin dosyasına ulaşmak için Tahir'in, Tahir ise Farah'ın annesinin yaşama ihtimalini teyit etmek için Mehmet'in yardımını alır.

Merjan farkında olmadan Farah'ın, Behnam'la ilgili bir gerçeği keşfetmesini sağlar.