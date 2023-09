Ubisoft'un sevilen aksiyon serisinin yeni oyunu Far Cry 7 (Rise), Kore'de geçeceği iddialarıyla gündemde. Oyunun hikayesi ise kaçırılan bir aileyi kurtarmaya odaklanacak.

Far Cry 7'nin Kore'de Geçeceği İddia Ediliyor

Ubisoft'un sevilen aksiyon serisinin yeni oyunu, son zamanlarda sızıntılarla gündemden düşmüyor. Far Cry 7 (veya Far Cry Rise) olarak adlandırılması beklenen yeni yapımın Kore'de geçeceği iddia edildi. Ayrıca Far Cry 7 hikayesi ortaya çıktı.

Far Cry 7 (Rise) kaçırılmış bir aileyi anlatacak

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen Project Blackbird kod adlı Far Cry 7 hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Sızıntılara göre yeni aksiyon oyunu, ana karakterin kaçırılan ailesini kurtarmaya odaklanan bir hikayeyer yer verecek.

Hikaye, "Sons of Truth" (Gerçeğin Oğulları) adlı bir grup tarafından kaçırılan zengin bir aileyi anlatacak. Oyuncuların açık dünya genelinde her bir aile üyesini bulup kurtarmak için oyun içinde 72 saati olacak. Ancak bu zamanın gerçek hayatta ise 24 saate denk geleceği belirtildi.

Far Cry dünyasına zamanlayıcı eklemek, hikayenin hem daha hızlı akmasına hem de daha aksiyonlu olmasına izin verebilir. Ancak yan görevler yaparken veya karakol basarken bu zamanlayıcının duracağı belirtildi.

Öte yandan aile üyelerinin belirli bir sırayla kurtarılması gerekmeyecek, ancak kurtarma sırası hikayenin ilerleyişini etkileyecek. Buna göre düşmanların bazen yararlı bilgiler verebileceği bazen ise yalan söyleyebileceği belirtildi.

Far Cry 7'nin 2025'in sonbahar aylarında tanıtılması bekleniyor. Bu da henüz oyunun erken aşamalarında olduğunu ve sızıntıların değişebileceğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.