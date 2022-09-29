Fao Genel Direktörü: Çatışmalar ve İklim Sorunları Muhtemelen Gıda Krizini Daha da Körükleyecek

ROMA, 29 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu Çarşamba günü, çatışmaların ve iklime bağlı etkilerin gıda krizlerinin arkasındaki ana faktör olmaya devam edeceğine dair uyardı ve bu duruma karşı direnç ve barış için daha fazla çaba...

ROMA, 29 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Qu Dongyu Çarşamba günü, çatışmaların ve iklime bağlı etkilerin gıda krizlerinin arkasındaki ana faktör olmaya devam edeceğine dair uyardı ve bu duruma karşı direnç ve barış için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Qu, kısmen Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın yol açtığı yükselen küresel gıda fiyatlarının, küresel gıda arzı ve beslenme üzerinde, özellikle de en kırılgan ülkelerde "yıkıcı etkileri" olduğunu söyledi. FAO basın bültenine göre, Qu bu açıklamaları Çarşamba günü Endonezya'nın Bali kentindeki G20 üyesi ülkelerin tarım bakanları toplantısı sırasında yaptı. Qu, "Çatışmanın insani, sosyal ve ekonomik maliyetleri her zaman çok ağırdır ve barış, ulusal ve uluslararası tarımsal gıda sistemlerinin direnci için bir ön koşuldur" dedi. Qu, bu eğilimin gıda tedarik sürecinin her iki tarafına da zarar verdiğini kaydetti ve "Gıda fiyatları tüketiciler için, girdi fiyatlarıysa çiftçiler için çok yüksek" diye konuştu.

FAO Gıda Fiyat Endeksi'nin gördüğü en yüksek beş seviyenin hepsi bu yıl kaydedildi. Bu durumu yüksek enerji fiyatları ve Ukrayna kriziyle ilgili tedarik zinciri sorunları tetikledi. Endeks son aylarda hafifçe geriledi. Eylül ayı için yeni verilerin ise önümüzdeki ay başında yayınlanması bekleniyor. Qu bu açıklamaları, dört aydan daha kısa bir zaman önce gündeme gelen FAO'nun Gıda İthalatı Finansman Kolaylığı önerisinin ardından yaptı. Öneri, ekonomik olarak kırılgan ülkelerin, sürdürülebilir yerli gıda üretim sistemlerine yatırım yaparken acil ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak krediye erişmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Qu, "Gıda erişimi krizinin aynı zamanda gıda bulunabilirliği krizine dönüşmesini önlememiz gerekiyor" dedi.