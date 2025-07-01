FAO: Gazze'deki Tarım Alanları Soykırım Nedeniyle Ortadan Kalkıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FAO, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde tarıma elverişli toprakların yalnızca %4,6'sının kaldığını açıkladı. Gıda güvenliğini artırmak amacıyla çiftçilere alternatif destek yolları araştırılıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İsrail soykırım savaşının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tarımı ortadan kaldırdığını ve kentin yalnızca yüzde 4,6'lık bir kısmında tarıma elverişli bir toprak bıraktığını duyurdu.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, FAO Genel Müdür Yardımcısı ve Yakın Doğu ile Kuzey Afrika Bölge Temsilcisi Abdelhakim El-Waer, "Şu anda Gazze'ye tek bir tohum ya da gübre torbası bile ithal edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Waer, "İnsani yardıma erişim yeniden sağlandığında bu desteği sunmaya hazır olacağız. Ancak bu süreçte, gıda güvenliğini artırmak amacıyla Gazze'deki çiftçileri desteklemenin alternatif yollarını da araştırıyoruz." dedi.

FAO'nun açıklamasında, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze topraklarının yalnızca yüzde 4,6'sının ekilebilir durumda kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Ekilebilir arazilerin son derece kısıtlı olması nedeniyle, çiftçiler çadırlar arasında veya hasar görmüş evlerin enkazları arasında geçici alanlarda tarım yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki tarımsal gıda üretiminin içinde bulunduğu çöküş haline dikkat çekilen açıklamada, kısa süre önce Refah ve Han Yunus bölgelerinde 200 çiftçiye destek sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu destek, mevcut arazilerin etkin kullanımını artırarak en çok ihtiyaç duyulan temel ürünlerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor." denildi.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka'da kadınlar zorunlu askerlik kapsamına alındı

Yasa geçti! Ülkedeki tüm kadınlar artık askerlik yapmak zorunda
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi

Keçi çobanı tarafından keşfedildi! 7,7 milyon yıllık
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.