Fao, Dünya Bankası'ndan Yemen'de Tarımsal Direncin Desteklenmesine Yönelik Bağış Aldı

ROMA, 14 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Salı günü yaptığı açıklamayla savaştan yorgun düşen Yemen'deki savunmasız hanelere yapılacak yardımların fonlanmasına destek olacak 150 milyon ABD doları tutarında yeni bir bağış aldığını duyurdu.

ROMA, 14 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Salı günü yaptığı açıklamayla savaştan yorgun düşen Yemen'deki savunmasız hanelere yapılacak yardımların fonlanmasına destek olacak 150 milyon ABD doları tutarında yeni bir bağış aldığını duyurdu.

Söz konusu bağış, çoklu kuruluş katkıları kapsamında Dünya Bankası tarafından sağlandı. Bu bağışla BM kuruluşlarının 2021'in başlarından itibaren Yemen'deki direnç projelerine yönelik sağladığı para miktarı iki kattan fazla arttı.

Son iki yılda Yemen Gıda Güvenliği Müdahale ve Direnç Projesi; FAO, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından ortaklaşa yürütülen Yemen merkezli girişimlere 127 milyon ABD doları ayırdı.

FAO yazılı açıklamasında yeni fonun, "Yemen'de gıda güvenliği durumundaki keskin kötüleşme karşısında" sağlandığını söyledi. Temin edilen toplam tutarın 79,4 milyon ABD doları FAO tarafından organize edilen projelere gidecek.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu yazılı açıklamasında, "Uzun dönemli işbirliğimiz, hem yerel üretime yönelik bir acil durum önlemi olarak, hem de orta ile uzun vadeli bir gıda ve iş kaynağı olarak tarımın güçlendirilmesini sağlayarak, Yemen'deki gıda güvenliği sorunlarının giderilmesine yönelik entegre bir yaklaşım benimsememize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Qu, "Dünya Bankası'ndan sağlanan bu ek finansman, Yemen'deki küçük toprak sahibi çiftçilerde direnç oluşturma, yerel gıda bulunurluğunu artırma ve çatışmalar, Kovid-19 pandemisinin etkileri ve iklim şokları nedeniyle zayıflayan yerel tarımsal gıda sistemlerini güçlendirme açısından hayati önem taşıyor" dedi.