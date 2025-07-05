Fantastik Dörtlü'nün Victor Von Doom'u Julian McMahon Hayatını Kaybetti

"Fantastik Dörtlü" filmleriyle tanınan Avustralyalı aktör Julian McMahon 56 yaşında yaşamını yitirdi.

CNN'in haberine göre, "Fantastik Dörtlü" filmlerinde Doktor Victor Von Doom karakterini canlandıran McMahon hayatını kaybetti.

McMahon'ın eşi tarafından yapılan açıklamada, Avustralyalı aktörün "kanseri yenmek için gösterdiği cesur çabanın ardından bu hafta huzur içinde öldüğü" belirtildi.

56 yaşındaki McMahon, iki plastik cerrahın hayatlarını konu alan "Nip/Tuck"ta Dylan Walsh ile birlikte rol almıştı. Dizi 2003-2010 yıllarında altı sezon sürdü ve 18 Primetime Emmy ödülüne aday gösterilerek en iyi protez makyaj dalında ödül kazanmıştı.

Avustralyalı-Amerikalı aktör ayrıca yakın zamanda "FBI: Most Wanted" ve Netflix'in "The Residence" dizilerinde rol almıştı.

Oyunculuk kariyeri 1980'lerin sonlarında başlayan McMahon, 2 Mayıs'ta vizyona giren yeni Nicolas Cage filmi "The Surfer"da da yer almıştı.