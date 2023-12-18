Fanjing Dağı'ndan göz kamaştırıcı manzara

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Fanjing Dağı, bulutlarla çevrili bir manzara sunuyor. Dağ zirveleri ve antik tapınaklar ise büyüleyici bir panorama oluşturuyor.

1. Fanjing Dağı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan ve UNESCO Dünya Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Fanjing Dağı'nın bir bulut denizi tarafından sarmalanışı göz kamaştırıcı bir manzara yaratıyor. Yukarıdan bakıldığında sonsuz bir bulut tuvali beliriyor. Bu büyüleyici örtüden sıyrılıp görünen dağ zirveleri ve antik tapınaklar ise son derece büyüleyici bir panorama sunuyor.

Xinhua muhabirleri Guizhou eyaletinden bildiriyor.