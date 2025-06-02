Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskını ve Kanlı Et Skandalı

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskını ve Kanlı Et Skandalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ünde fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kubbetü's-Sahra'ya kanlı hayvan eti sokmaya çalıştı. Olay sonrası Aksa'daki vakıf görevlileri müdahalede bulunarak durumu engelledi.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Kubbetü's- Sahra'ya plastik bir torbanın içinde kanlı et sokmaya çalıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren 985 fanatik Yahudi Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'da hayvan kurban etme ve kurban edilmiş hayvanın kanını Harem-i Şerif'e sürme çağrıları yapan Yahudiler, plastik bir torbanın içerisine doldurdukları yeni kesilmiş kanlı hayvan etini Kubbetü's-Sahra'ya sokmaya çalıştı.

Aksa'daki vakıf görevlileri ve cemaat durumun farkına vararak bu teşebbüste bulunan 3 Yahudi'ye müdahale etti.

Yahudilerce kutsal "Şavuot Bayramı"nda Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen ve plastik torbadaki kanlı eti Kubbetü's-Sahra'ya sokarak sözde sunma ayini gerçekleştirmeye çalışan 3 kişiyi, İsrail polisi alarak uzaklaştırmak zorunda kaldı.

Söz konusu kişiler, bölgeden uzaklaştırılırken baskın düzenleyen diğer fanatik Yahudi grupların, sözde "üçüncü tapınak"ın yapılması çağrısında bulunan şarkılar söylemeleri dikkati çekti.

Fanatik Yahudiler, 12 Nisan akşamı başlayan ve 20 Nisan'a kadar süren "Hamursuz (Pesah) Bayramı"nda Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemiş ve kurban etmek için plastik torbaların içinde hayvan sokmaya çalışmıştı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım 20. ayı geride bırakırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" söylemişti.

Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti

Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.