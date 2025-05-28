Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskını

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskını
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İsrail polisi korumasında fanatik Yahudiler, işgal altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs'te güvenlik önlemleri artırılırken, ibadet etmek isteyen Filistinlilerin girişleri kısıtlandı. Mescid-i Aksa'nın müslüman egemenliğinin ihlal edildiği vurgulandı.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filsitin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, özellikle Mescid-i Aksa'nın kapılarında yüzlerce İsrail polis konuşlandırıldı. Eski Şehir'in ve Mescid-i Aksa'nın girişlerinde askeri önlemler artırıldı ve ibadet etmek isteyen Filistinlilerin girişine kısıtlamalar getirildi.

Daha sonra onlarca fanatik Yahudi, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girerek, avlularında provokatif turlar düzenledi ve İsrail güçlerinin koruması altında ayinler gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
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