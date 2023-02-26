Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Güncel Haberler İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, 145 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. Grubun baskın sırasında ayin düzenlediği ve Harem-i Şerif'teki Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı aktarılan haberde, İsrail polisinin de bu esnada Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtladığı kaydedildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor. Kaynak: AA / Güncel İsrail Aksa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.