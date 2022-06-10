Fanatik Yahudiler, Filistinlilerle dayanışma içindeki İsrailli aktivistlere taşlarla saldırdı - Haberler

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Fanatik Yahudiler, Filistinlilerle dayanışma içindeki İsrailli aktivistlere taşlarla saldırdı

AA - Güncel
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Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrailli barışsever ve aktivistlere taşlarla saldırma anı EL HALİL - Batı Şeria'nın el-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta köyünde fanatik Yahudi yerleşimciler, bölgedeki Filistinlilerle dayanışma gösteren İsrailli barışsever ve aktivistlere taşlarla saldırdı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrailli barışsever ve aktivistlere taşlarla saldırma anı EL HALİL - Batı Şeria'nın el-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta köyünde fanatik Yahudi yerleşimciler, bölgedeki Filistinlilerle dayanışma gösteren İsrailli barışsever ve aktivistlere taşlarla saldırdı.

AA / Güncel

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