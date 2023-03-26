Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskını ramazanda da devam ediyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler, sabahın erken saatlerinden itibaren El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerken, İsrail güçleri ise ramazan ayı dolayısıyla itikaf için mescitte bulunan Müslümanları alandan uzaklaştırdı.

Aksa'nın avlusundan geçen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştı.

Mescid-i Aksa, gece de İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle gerilime tanık olmuştu.

İsrail polisi, gece yarısı Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış, itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Öte yandan İsrail güçleri, ramazan ayında Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa kapılarında askeri varlığını ve Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını artırdı.

Bu kapsamda polisler, Aksa'da ibadet etmeye gelen Filistinli gençlerin vakit namazlarını kılmalarının ardından buradan ayrılmaları için girişlerde kimliklerine el koyuyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

"Tapınak Grupları" adlı Siyonist örgütlerin organize ettiği baskınlarda Yahudi yerleşimciler, Aksa'nın Harem-i Şerif'inde Talmudik ayinler düzenleyerek ve İsrail bayrakları açarak Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yerleşimci baskınlarının Müslümanların egemenliğinin ihlal ettiğini vurguluyor.