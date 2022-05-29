Fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı - Haberler

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı
AA - Faiz Abu Rmeleh - Güncel
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Binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" için Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda toplandı.
Binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" için Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda toplandı.
Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı.
Binlerce kişilik fanatik yerleşimci grup, Şam Kapısı bölgesine ellerinde İsrail bayrakları ve fanatik grupların flamalarıyla geldi.
AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel