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Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın

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Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 Yahudi yerleşimcinin Harem-i İbrahim Camisi'ne otobüslerle geldiğini ifade etti.

Recebi, İsrail bayrakları taşıyan Yahudi yerleşimcilerin ırkçı sloganlar eşliğinde Harem-i İbrahim Camisi'ne yürüdüğünü aktardı.

Filistinli yetkili, bugünkü baskının, İsrail makamlarının Harem-i İbrahim Camisi'nde Yahudi yerleşimcilerin kullanımına sunacağı asansörün inşasına başlanmasının birinci yılında yapıldığına işaret etti.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

AA / Mahmut Geldi - Güncel

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