Fanatik Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

Fanatik Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti kırsalında Filistinli köylülerin evlerine saldırarak iki kişiyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yeri Maale Amos'tan bir grup fanatik yerleşimci, bölgede çobanlık yapan Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Yerleşimcilerin saldırısında 70 yaşındaki Ali Ubeyyat ile 30 yaşlarındaki oğlu Ali Ubeyyat yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların Beytullahim'deki Beyt Cala Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki bölgelerdeki baskınlarının yanı sıra Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla Batı Şeria genelinde son aylarda gerilim tırmanıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Huvvara beldesi, geçen ay yüzlerce Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere karşı toplu saldırılarına tanık olmuştu.

İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelen yerleşimciler, beldede onlarca evi ve aracı kundaklamış, bazı Filistinlilere linç girişiminde bulunmuş ve bir kişiyi öldürmüştü.

Yahudi yerleşimciler 27 Mart'ta yeniden Huvvara beldesine baskın yaparak Filistinlilere saldırmıştı.

Onlarca fanatik Yahudi yerleşimci dün de İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya provokatif baskınlar düzenlemiş ve kutsal mabette Talmudik ayinler gerçekleştirmişti.