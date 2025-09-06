Falk'tan Diplomatik Suç Ortaklığı Uyarısı

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İsrail'i kınamamanın ya da yaptıkları karşısında gerekli adımları atmamanın da İsrail'e diplomatik destek olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarında İngiltere'nin suç ortaklığı iddialarının incelendiği Londra'daki temsili Gazze Mahkemesinin (The Gaza Tribunal) ikinci gününde uzmanlar, gazeteciler, araştırmacılar ve hukukçular tanıklıkları ve araştırmalarını sundu.

Gelecek ay İstanbul'da toplanacak bir diğer Gazze Mahkemesinin (Gaza Tribunal) Başkanı ve eski BM Filistin Raportörü Falk, İngiltere'de kurulan Gazze Mahkemesinin, dünyanın önde gelen bir ülkesinin, İsrail'le suç ortaklığı iddialarını ele alması açısından önemli olduğunu belirtti.

Falk, özellikle ABD'nin bir suç ortağı olmanın da ötesinde yıkımın parçası haline geldiğini vurgulayarak, "Başka ülkelerin suç ortaklığı olmasaydı İsrail şu an yaptıklarını yapamazdı." dedi.

İsrail'e verilen diplomatik desteği "Diplomatik suç ortaklığı" olarak niteleyen Falk, Filistin temsilcilerinin BM Genel Kuruluna katılımına vize vermeyen ABD'yi eleştirdi.

Falk, bu adımın "sorunlara barışçıl yollarla çözüm arama" prensibini baltaladığına işaret ederek, "Diplomatik destekler sadece İsrail'i kınamamakla değil, kınamalar ışığında somut adımlar atmamak suretiyle de devam ediyor." diye konuştu.

İsrail'in BM çalışanlarına yasak uygulaması ve gazetecileri hedef alarak öldürmesine değinen Falk, bunun "Yalanı önceleme, gerçeği cezalandırma" örneği olduğunu kaydetti.

"Bina yıkıntıları birer toplu mezar yeri"

Şiddet olayları, savaş ve insan hakları ihlallerini mimari tekniklerle inceleyen Londra merkezli araştırma kuruluşu Forensic Architecture Başkanı Eyal Weizman da konuşmasında soykırımı reddetmenin soykırıma zemin hazırladığının altını çizdi.

Weizman, Gazze'deki yıkımın, daha önce benzeri görülmemiş olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de yıkımın yeniden düzenleme amacıyla tamamen yok etme türünde olduğunu vurgulayan Weizman, yer üstünde bulunan tüm izlerin yok edildiğini anlattı.

Weizman, İsrail ordusunun bina enkazlarını askeri amaçlarla kullandığını dile getirerek, "Bina yıkıntıları aslında birer toplu mezar yeri. Birçok cenaze enkazdan çıkarılamadı. Bu enkazlardan bir kısmının inşaat malzemesi olarak İsrail'e götürüldüğü de belgelendi." şeklinde konuştu.

" İngiltere, İngiliz vatandaşı Filistinlilere kapıları kapattı"

Gün boyu 10'un üzerinde konuşmacının "tanık" sıfatıyla İsrail'in Gazze saldırıları ve İngiltere'nin suç ortaklığı iddialarına ilişkin görüş ve bilgilerini aktardığı Gazze Mahkemesinin sonunda sunulan kanıtlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Londra Üniversitesi Queen Mary Koleji Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neve Gordon, "İngiltere hükümeti, İngiliz vatandaşı Filistinlilere neler yaşadıklarını anlatacakları zaman kapıları kapatırken İsraillilere kapatmadı. Bir soykırım, soykırımı reddederek yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Gordon, İngiltere hükümetinin yasal yükümlülüklerine rağmen İsrail'e silah satışını ve istihbarat desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Oturum başkanı Kent Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümünde görev yapan Filistinli akademisyen Shahd Hammouri de İngiltere'nin Gazze'de olanlara ilişkin bilgi sahibi olmasına rağmen İsrail soykırımını desteklediğini söyledi.

"Amacımız tarihin doğru tarafında yer almamızı sağlamak"

Mahkeme oturumlarını yöneten bir diğer isim olan iktidardaki İşçi Partisinin bir önceki lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, iki günde 29 tanığın dinlendiği bilgisini verdi.

Filistinli tanıklar açısından bildiklerini anlatmanın zor olduğunu kaydeden Corbyn, "Yaşananların hiçbirisi kendiliğinden olmadı. Yaşananlar tamamen İsrail hükümeti ve ordusu tarafından hesaplanmış, kararları verilmiş şeyler." dedi.

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının üyeler açısından bağlayıcı olduğuna değinen Corbyn, İngiltere'nin iki mahkemeye de üye olduğunu hatırlattı.

Corbyn, "İngiltere'nin bu mahkemelerin kararlarını yerine getirme sorumluluğu vardır. (Gazze Mahkemesi) Bu mahkemenin tek amacı uluslararası hukuk çerçevesinde İngiliz siyasi süreçlerine etki ederek tarihin doğru tarafında yer almamızı sağlamaktır." diye konuştu.

Mahkemedeki kanıtları kapsayan bir rapor hazırlayacaklarını aktaran Corbyn, bunları Parlamento ve Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlara ve kişilere sunacaklarını vurguladı.

Gazze Mahkemeleri

Gazze Mahkemesi (The Gaza Tribunal), İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarında İngiltere'nin suç ortaklığı iddialarını inceliyor.

Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal) ise İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kuruldu.