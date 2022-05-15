'FALEZLERE YAKLAŞMAK YASAKTIR' TABELASI ÖNÜNDEN 15 METREDEN DÜŞTÜ - Haberler

ANTALYA'da falezlerin üzerinde manzara izlerken dengesini kaybedip, 15 metre yükseklikten kayalıklara düşen Uğur Üstün (39) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Üstün'ün düştüğü noktada 'Falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı levhası olduğu görüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Uğur Üstün, gece saatlerinde manzara izlemek için falezlere geldi. Bir süre burada fotoğraf çekip manzara izleyen Üstün, bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 15 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Üstün'ün sesini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklara düşen Uğur Üstün'e karadan ulaşılamaması ihtimaline karşı deniz polisinden de yardım istedi.

'KAŞIK SEDYEYLE ÇIKARILDI'

İtfaiye ekiplerinin halatla ulaştığı Uğur Üstün, ilk müdahalenin ardından kaşık sedyeye alınarak yukarı çekildi. Ambulansa alınan Üstün, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin başarılı kurtarma çalışmalarını vatandaşlar alkışlarla kutladı.

Uğur Üstün'ün düştüğü noktada 'Falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı levhasının olduğu görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel