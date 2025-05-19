Falezlerden Tehlikeli Atlayış: Genç Sırt Üstü Suya Çakıldı

Falezlerden Tehlikeli Atlayış: Genç Sırt Üstü Suya Çakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Konyaaltı sahilinde 30 metrelik falezlerden denize atlayan genç, suya sırt üstü çakıldı ve hareketsiz kalma durumuyla arkadaşları tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.

ANTALYA Konyaaltı sahilinde 30 metrelik falezlere çıkan genç, denize tehlikeli atlayış gerçekleştirdi. Sırt üstü suya çakılınca hareketsiz kalıp arkadaşları tarafından denizden çıkarılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Denize giren gruptan biri, 30 metrelik falezlerin en yüksek noktasına çıktı. Atlayış öncesi uzun süre hazırlanan genç, arkadaşlarının ısrarı ve tezahüratı eşliğinde kendini denize bıraktı. Sırt üstü suya çarpan bu kişi, çarpmanın etkisiyle kısa süre sonra denizde hareketsiz kaldı.

Durumu fark eden arkadaşları hemen yardıma koştu. Sudan çıkarılan genç, arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı. O sırada bazı kişiler "Ambulans çağırın" diye bağırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel

Galatasaray'ın şampiyonluğu bir ilimizi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.