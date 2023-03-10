FALEZLERDE YARIK OLUŞAN KAYA ÜZERİNE 'EV'

Antalya'da falezlerdeki bazı yapılarda sonradan yapılan eklentilerin demirle kayalıklara sabitlenmeye çalışıldığı, çatlama nedeniyle yarık oluşan kayanın üzerindeki evin bir bölümünde kayma olduğu ve balkonun çatladığı görüldü.

Antalya'da falezlerdeki bazı yapılarda sonradan yapılan eklentilerin demirle kayalıklara sabitlenmeye çalışıldığı, çatlama nedeniyle yarık oluşan kayanın üzerindeki evin bir bölümünde kayma olduğu ve balkonun çatladığı görüldü. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, Falezlerin üzerindeki yapıların acil şekilde değerlendirilmesi, yapı envanteri çalışması yapılması, deprem durumlarının belirlenmesi ve risk teşkil eden varsa da derhal boşaltılması gerekiyor dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda ruhsatlandırma, yapı denetimi ve işçilikteki aksaklıkların fark edilmesinin ardından farklı illerde yaşayanlar da oturdukları binanın depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladı. 'Depreme dirençli kentler ve yapılar' oluşturulması bilinciyle farkındalığın arttığı süreçte, Antalya'da falezler üzerinde yer alan yapıların dayanıklılığı merak konusu oldu. Yapı stoğunun araştırılıp, riskli yapıların güçlendirilmesi veya yıkılması için çalışmalara başlanan kentte, falezler üzerinde denize yakın binalardan bazıları görünümüyle endişe uyandırdı.

YARIK KAYA ÜZERİNE BİNA

Kaleiçi ve Yat Limanı civarında bazı binalarda sonradan yapılan eklentilerin falezi aşan kısımlarının demirlerle kayalıklara sabitlenmeye çalışıldığı görüldü. Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kadınyarı Kanyonu'nda falezde kayanın çatladığı ve yarılma meydana geldiği alanın üstünde binaların bulunması endişelendirdi. Ayrılmanın yaşandığı kayanın üstündeki binada çatlaklar ve balkonlarında kayma dikkati çekti. Aynı alanda kayalıkların denizle buluştuğu yerde falezdeki mağaraya da günübirlik tur teknelerinin turistleri ziyarete getirdiği gözlendi. Falezler üzerinde uzun yıllar önce yapılan çok katlı binalar ve binalara sonradan gerçekleştirilen eklentiler görüntü kirliliğinin yanı sıra, depreme dayanıklılığı hakkında soru işareti oluşturdu.

'ACİL DEĞERLENDİRİLMELİ'

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, falezler üzerindeki yapıların acil şekilde değerlendirilmesi, yapı envanteri çalışması yapılması, deprem durumlarının belirlenmesi ve risk teşkil eden varsa da derhal boşaltılması gerektiğini söyledi. Falezlerde kayan ve çatlama olan bölgelerde detaylı çalışma yapılması gerektiğine dikkati çeken Akdoğan, Mühendis, teknik uzman veri olmadan konuşamaz. Proje, zemin durumu, yapının mevcut hali değerlendirilmeli. Değerlendirmeler sonucunda yapılarla ilgili karar alınmalı. İlgili idareler kaçak bölümler hakkında gerekeni yapmalı, gerekirse de yıkılmalı. Eklenti bölümlerin kaçak olduğu, imar ve ruhsat durumuyla yapılmadığı belli. Bu bölümlerde geçmişte 'imar barışı' varsa belgesi iptal edilmeli. Yoksa, kaçak bölümlerin yıkılması gerekir. Risk tespiti yapılmadan 'yapılar riskli boşaltılmalı' demek, mühendislik ve teknik yaklaşımdan çok uzak. Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde deprem master planı yapılıyor. Bu bölgede önceliklendirme yapılır, mühendislik çalışmasının ardından yapılarla ilgili ciddi durum söz konusuysa binaların boşaltılması gerekir diye konuştu.

'BİNALAR BÖYLE Mİ GÜÇLENDİRİLDİ' ALGISI

Depremden sonra yapıların güvenliğine ilişkin tereddüt oluştuğunu anlatan Akdoğan, şunları söyledi

Antalya'da falez bölgesinde ciddi yapılaşma söz konusu. Falezlerin bazı bölümlerinde kayma, çatlama mevcut. İnsanlar falezin üzerindeki yapıların riskli olduğu yönünde endişeye kapılıyor. Biz bu yapıların net durumunu bilmiyoruz. Ancak falezlerin üzerinde sonradan yapılmış ilave, eklenti yapılar var. Bunlar kaçak olarak eklenmiş, muhtemelen imar barışından faydalanmış bölümler var. Bu bölümleri görenlerde, falezlerde küçük kutu profil, uydurma çelik konstrüksiyon üzerinde binalar taşınıyormuş gibi algı var. Yapının küçük kutu profil üzerinde mühendislik hizmeti alınmadan ilave konstrüksiyonlarla ayakta kalması ya da güçlendirilmesi mümkün değil. Falezlerdeki çarpık kentleşme ve yapıları görenler, 'Binalar böyle mi güçlendirildi Bunlarla mı ayakta kalıyor' algısına kapılıyor. Bu yapılar mühendislik hizmeti alınmadan, sonradan kaçak yapılmış bölümler.