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Falezlerde erkek cesedi bulundu

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Falezlerde erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da falezler üzerindeki kayalıklarda ceset bulundu.

ANTALYA'da falezler üzerindeki kayalıklarda ceset bulundu. Yapılan incelemede, cesedin Berke Ertaş'a (22) ait olduğu belirlendi.

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda falezlerdeki kayalıklarda bugün öğle saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi. Deniz polisi tarafından bota alınan ceset, Antalya Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede ölen kişinin, Berke Ertaş olduğu belirlendi.Berke Ertaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Muratpaşa Güncel Haberler

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