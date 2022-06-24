'Falaka' davasında ilk duruşma, sanık gelmeyince ertelendi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin, 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık ve müşteki eşi gelmeyince duruşma ertelendi.

Olay, Melikgazi'ye bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp falakaya yatırdı. Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T., gözaltına alındı.

?