'Falaka' davası sanığı kargocuya verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasına avukatından itiraz

KAYSERİ'de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntü çeken kargocu Erkan T.'ye 'müstehcenlik' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası kararına avukatı itiraz etti. Avukatı Ahmet Bozkurt, dilekçesinde, söz konusu delillerin hukuka aykırı olduğunu ve davanın zaman aşımına uğradığını öne sürerek, müvekkiline ceza verilmemesi gerektiğini belirtti.

Melikgazi ilçesinde, kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerine uyku bandı takıp, ayaklarını da kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edildi. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. adlı kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması sonrası Erkan T., gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.