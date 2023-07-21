Faizle para verdiler, kaçırıp zorla senet imzalattılar (2)

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ KADIN 2'Sİ TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde faizle para verdikleri E.G.'yi kaçırıp, darbettikten sonra zorla senet imzalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.İ. isimli kadın ile M.B., tutuklandı.

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ KADIN 2'Sİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde faizle para verdikleri E.G.'yi kaçırıp, darbettikten sonra zorla senet imzalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.İ. isimli kadın ile M.B., tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.