Üye Girişi
Haberler

Faizle para verdiler, kaçırıp zorla senet imzalattılar (2)

Güncel Haberler

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ KADIN 2'Sİ TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde faizle para verdikleri E.G.'yi kaçırıp, darbettikten sonra zorla senet imzalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.İ. isimli kadın ile M.B., tutuklandı.

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ KADIN 2'Sİ TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde faizle para verdikleri E.G.'yi kaçırıp, darbettikten sonra zorla senet imzalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.İ. isimli kadın ile M.B., tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Efeler Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title