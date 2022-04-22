19 faili meçhul cinayete ilişkin dava 24 Haziran'a ertelendi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) bozma ilamı sonrası, eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yeniden yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Önceki duruşmalarda verilen ara kararlar gereği dosyaya giren evrakı okuyan mahkeme başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) gelen yazıda, 22 Eylül 1994'te 150, 15 Kasım 1994'te ise 280 adet "Uzi" marka silahın teslim alındığının belirtildiğini söyledi. Bu silahlardan 39 ile ilgili geçmişte kriminal incelemeler yapıldığının anlatıldığı yazıda, 8 silahın 11 olayla irtibatlı olduğuna yönelik kayıt bulunduğu ifade edildi. Emniyetin, söz konusu olayların hangileri olduğunu mahkemeye kapalı zarfla gönderdiği belirtildi.

Mahkeme, daha sonra tarafların avukatlarına EGM yazısına karşı diyeceklerini sordu. Sanık avukatları, suçta kullanıldığı bildirilen söz konusu silahların davaya konu cinayetlerle ilişkili olmadığını öne sürdü.

Katılan avukatları ise EGM raporunda çelişkiler bulunduğunu, sanıklardan Korkut Eken'e hediye edilen silahın envantere girmeden Eken'e verildiğini ve bu silahın geri alınmadığını iddia etti.

Tüm sanıkların sabıka kaydının dosyaya kazandırılmasını isteyen katılan avukatları, önceki celselerde sanıklardan Mehmet Ağar dışındakilere soru soramadıklarını belirterek, mahkemeden sanıkların hazır edilerek ifadelerinin tekrar alınmasını istedi.

Daha önce ifadesine başvurulan Mehmet Eymür'ün beyanlarının son derece önemli olduğunu vurgulayan katılan avukatları, Eymür dinlenildiğinde sanıklardan hiçbirinin salonda hazır bulunmadığını, dolayısıyla söz konusu ifadelere ilişkin sanıklara soru soramadıklarını dile getirerek, bu beyanların sanıklara sorulmasını talep etti.

Dosyaya yeni deliller geldiğini belirten katılan avukatları, sanıkların mahkemeye çağırılıp yeni gelen delillerle ilgili sorgularının yeniden yapılmasını istedi.

Avukatlar, dosyaya gelen kapalı zarf içindeki raporun bir örneğinin kendilerine verilmesi talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, EGM Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının farklı tarihlerde mahkemeye gönderdiği raporlardaki aykırılıkların kurumdan sorulmasına karar verdi.

Zapta geçen uzmanlık raporlarının suretlerinin taraflara verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, 1994'te emniyet kayıtlarına giren "Uzi" marka silahların balistiğinin yapılmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

Sanıklar hakkındaki vareste kararının kaldırılması ve yeniden yargılanmalarına yer olmadığına hükmeden mahkeme davayı 24 Haziran'a erteledi.

Davanın geçmişi

İlk duruşması 16 Nisan 2014'te yapılan davada, 13 Aralık 2019'da karar açıklanmıştı.

Buna göre, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davası düşürüldü.

İranlı Lazem Esmaeili ve Asker Smitko'nun öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, Mahmut Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırıldı.

Yine Ağar'ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden kendilerine atılı suçlamalardan beraatlerine hükmedildi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 5 Nisan 2021'deki kararında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozdu.