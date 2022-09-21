Faik Öztrak: "Ülkenin Hangi Ulvi Menfaatlerini Peşkeş Çekiyorsunuz?"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Edirne’de, “50 milyar dolar, Merkez Bankası kasası açık veriyor. Diyor ki, ‘Biz kasayı dostlarımızın yardımlarıyla dolduruyoruz.’ Yani dostlarının himmetine muhtaç olduğumuzu da açık seçik söylüyor. Dostlarından aldıkları borçlarla kasayı dolduruyorlarmış. Ne diyordu bir zamanlar. ‘Borç alan emir alır.’ Siz bu dostlardan hangi emirleri alıyorsunuz? Siz bu dostlara ülkenin hangi ulvi menfaatlerini peşkeş çekiyorsunuz? Buna cevap verin” açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Edirne'de, "50 milyar dolar, Merkez Bankası kasası açık veriyor. Diyor ki, 'Biz kasayı dostlarımızın yardımlarıyla dolduruyoruz.' Yani dostlarının himmetine muhtaç olduğumuzu da açık seçik söylüyor. Dostlarından aldıkları borçlarla kasayı dolduruyorlarmış. Ne diyordu bir zamanlar. 'Borç alan emir alır.' Siz bu dostlardan hangi emirleri alıyorsunuz? Siz bu dostlara ülkenin hangi ulvi menfaatlerini peşkeş çekiyorsunuz? Buna cevap verin" açıklamasını yaptı.

CHP Edirne İl Başkanlığı, bu akşam bir dayanışma yemeği düzenledi. Yemeğe; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan katıldı. Öztrak, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Önümüzde bir seçim var. Ama bu seçim normal bir seçim değil. Bu seçimde nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. Demokrasi ile mi yönetileceğiz, yoksa otokrat bir rejimle mi yönetileceğiz? Her geçen gün sesimiz biraz daha mı kısılacak, yoksa özgürce kendimizi ifade edebileceğimiz bir rejimle mi yönetileceğiz?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı, 'O rahibi buraya gönder' dediğinde apar topar rahibi alıp uçağa bindiren emperyalizme teslim olmuş anlayışla mı yönetileceğiz. New York'ta Central Park'ta günler volta atıp Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı bekleyen emperyalizme teslim olmuş anlayışla mı yönetileceğiz, yoksa anti emperyalist yaklaşımla mı yönetileceğiz? Buna karar vereceğiz.

Cari açığı düşüreceğiz dediler, cari açığın düştüğü falan yok. Cari açık artıkça artıyor. 128 milyar dolar rezervimizi yaktılar. Yetmedi bu sene 70 milyar dolar daha yaktılar. 50 milyar dolar, Merkez Bankası kasası açık veriyor. Diyor ki, 'Biz kasayı dostlarımızın yardımlarıyla dolduruyoruz.' Yani dostlarının himmetine muhtaç olduğumuzu da açık seçik söylüyor. Dostlarından aldıkları borçlarla kasayı dolduruyorlarmış. Kendi sözleriyle cevap vereyim. Ne diyordu bir zamanlar. 'Borç alan emir alır.' Şimdi ben de soruyorum? Siz bu dostlardan hangi emirleri alıyorsunuz? Siz bu dostlara ülkenin hangi ulvi menfaatlerini peşkeş çekiyorsunuz? Buna cevap verin.

Şimdi çıktılar, diyorlar ki, '250 bin konut yapacağız. 250 bin daha yapacağız. 5 senede 500 bin konut yapacağız. Yapın, elinizi tutan var mı? Elinizi tutan yok. Ama 2019'da çıktınız, 'Her sene vatandaşa 100 bin sosyal konut yapacağız' dediniz. Yaptınız mı? Hayır. Ben çok açık söyleyeyim. 2019'dan bu yana meydana gelen bir tek şey var, o da şu. 2019 yılında konut için asgari ödeme 894 liraydı, bugün 2 bin 280 lira. O gün de 'Senede 100 bin konut yapacağız.' diyordunuz. Bugün de 'senede 100 bin konut yapacağız' diyorsunuz. 2019'dan bu yana 'yapacağız' dediğiniz konutların müteahhitleri hepsi kaçtı. Bitiremediniz, yapamadınız. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ama biz söz veriyoruz, milletimize. Geldiğimiz zaman bu 500 bin konut değil sadece. Çok daha fazlasını yapacağız. Bugün konut almak için müracaat eden vatandaşlarımız şunu bilsinler. O müracaat eden vatandaşlarımızın tamamına biz sosyal konut vereceğiz."