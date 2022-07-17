Faik Öztrak: Türkiye'yi Ruanda ile Aynı Lige Düşürenler, Muhataplarımızın Cüretini Artırıyor - Haberler

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Faik Öztrak: Türkiye'yi Ruanda ile Aynı Lige Düşürenler, Muhataplarımızın Cüretini Artırıyor

ANKA - Güncel
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Faik Öztrak: Türkiye'yi Ruanda ile Aynı Lige Düşürenler, Muhataplarımızın Cüretini Artırıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İngiliz basınında yer alan Türkiye’ye sığınmacı gönderilebileceği haberlerine tepki gösterdi. Öztrak, “Türkiye'yi Ruanda ile aynı lige düşürenler, muhataplarımızın cüretini artırıyor. Ama az kaldı. Devlet, devlet gibi yönetilecek” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İngiliz basınında yer alan Türkiye'ye sığınmacı gönderilebileceği haberlerine tepki gösterdi. Öztrak, " Türkiye'yi Ruanda ile aynı lige düşürenler, muhataplarımızın cüretini artırıyor. Ama az kaldı. Devlet, devlet gibi yönetilecek" dedi.

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İngiltere basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki iş birliği anlaşmasının bir benzerinin Türkiye ile de yapılmasını talep edeceği yönünde yer alan habere tepki gösterdi. Öztrak, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile aynı kredi notuna sahip ülkelerin listesine de yer verdi. Öztrak'ın mesajı şöyle:

"Türkiye'ye çöplerini gönderen İngiltere Dışişleri Bakanı, mültecilerini Ruanda ile beraber Türkiye'ye gönderme cüretini nereden alıyor? Cevabı tabloda. Türkiye'yi Ruanda ile aynı lige düşürenler, muhataplarımızın cüretini artırıyor. Ama az kaldı. Devlet, devlet gibi yönetilecek."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Faik Öztrak Türkiye Güncel Haberler

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