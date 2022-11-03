Faik Öztrak: Tarihimizin Hiçbir Döneminde Bu Kadar Kısa Dönemde Bu Kadar Büyük Bir Enflasyon Tsunamisiyle Karşılaşmadık

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Ekim'de üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 72 puan ile yeni bir rekor kırdı. Tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar kısa dönemde bu kadar büyük bir enflasyon tsunamisiyle karşılaşmadık. Bu olsa olsa millete yapılmış bilinçli bir kötülüktür” açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekim'de üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 72 puan ile yeni bir rekor kırdı. Tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar kısa dönemde bu kadar büyük bir enflasyon tsunamisiyle karşılaşmadık. Bu olsa olsa millete yapılmış bilinçli bir kötülüktür" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı aylık ve yıllık bazda enflasyon oranlarını eleştirdi. Öztrak konuyla ilgili tablolar eşliğinde sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

"TARİHİMİZİN HİÇBİR DÖNEMİNDE BU KADAR KISA DÖNEMDE BU KADAR BÜYÜK BİR ENFLASYON TSUNAMİSİYLE KARŞILAŞMADIK"

"Ekim'de üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 72 puan ile yeni bir rekor kırdı. Tarihimizin hiçbir döneminde böyle bir tabloyla karşılaşmadık. Enflasyonu baz etkisine emanet edenler, enflasyonda büyüyen tsunamiye gözlerini kapatsa da; 'Turpun büyüğü heybede.' Tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar kısa dönemde bu kadar büyük bir enflasyon tsunamisiyle karşılaşmadık. Bu tek başına beceriksizlikle açıklanamaz. Bu olsa olsa millete yapılmış bilinçli bir kötülüktür.

"TARIM DEVRİMİNİN BAŞLADIĞI TOPRAKLARDA, MİLLETİMİZİ DÜŞÜRDÜKLERİ HAL BU"

Üreticilerimize madalya verilmeli. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar fedakar üreticiler bulunamaz. Uzunca süredir tüm üretim maliyetlerindeki artışı sineye çekerek, tüketici enflasyonunun üç haneli rakamlara taşınmasını engellediler. Dikkat: Tweet yüksek dozda ironi içerir. Çok şükür gıda enflasyonu yüzde 100 değil, yüzde 99,1. Ama bu haliyle bile dünya üzerindeki en yüksek gıda enflasyonuna sahip dört ülkeden biriyiz. Tarım devriminin başladığı topraklarda, milletimizi düşürdükleri hal bu. İşte Erdoğan'ın 'muhafazakar devrimciliği'!!!"