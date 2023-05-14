CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan, yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı, gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan, yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı, gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Öztrak, şunları söyledi:

"Sandıklar açılmaya başlandı. Katılım oranının rekor seviyede olacağı ortaya çıkıyor. Sonuçları yakından takip ediyoruz. Bu arada Anadolu Ajansı da geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Sandık başındaki sandık sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermekte oldukları o müthiş çaba ve gayret için buradan teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler ve sonuçları hızla bize ulaştırmaya devam edecekler. Ama şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan, yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı, gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız. Bizleri izlemeye devam edin."