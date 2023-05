Faik Öztrak: 'Oy İçin Vatandaşı Vatandaşa Karşı Kışkırtan Ülkeyi Karıştırmaktan, Küçücük Çocukları Yaralamaktan, Ağlatmaktan Çekinmeyen Bu Karanlık...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve mitinge katılan yurttaşlara yönelik saldırılara ilişkin, "Partizan İçişleri Bakanı, görevini yapmayan valiye, emniyet müdürüne bir kere daha sahip çıktı. Sarayın partisinin sözcüsü de Anayasa'nın 34. Maddesi açık olmasına rağmen 'Kafanıza estiği gibi bir şey yapmaya kalkarsanız sıkıntı olur' diyerek taşı atanları değil, taşlananları suçlamaya kalktı. Buradan açıkça söylüyorum, bunlar bizi korkutmaz. Biz tam da bunu değiştirmek için geliyoruz. Oy için vatandaşı vatandaşa karşı kışkırtan ülkeyi karıştırmaktan, küçücük çocukları yaralamaktan, ağlatmaktan çekinmeyen bu karanlık siyasete son vermek için geliyoruz" dedi. Öztrak, "deepfake" üzerine Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını hatırlatarak, "Genel Başkanımız, yabancı istihbarat örgütleri bu akılsızlarla ne kadar ileriye gider işte onu bilemediği için konuyu açmak zorunda kaldı. Müstakbel Cumhurbaşkanımız devlet adamı olduğu için devlete verdiği önem nedeniyle ve yabancı ajanlar devletin kılcallarına yerleşmesin diye bunu vakit geçirmeden açıkladı. Açıkça ifade ediyorum, devlet bu kangrenli bacağı hemen kesmek zorundadır" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Öztrak, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimleri işaret ederek, "Bir yanda kul hakkı yiyenler; diğer yanda hakka, hukuka, adalete sahip çıkanlar olacak. Bir tarafta Harun olmaya gelip Karun olanlar; diğer tarafta beytülmali gözünden sakınanlar olacak. Bir tarafta yolsuzluk, yokluk ve yasak düzenini kuranlar; diğer tarafta demokrasi aşıkları olacak. Bir tarafta milleti birbirine karşı kışkırtanlar, diğer tarafta 'Senlik, benlik yoktur bizde, hepimiz birer damlayız aynı denizde' diyenler olacak" dedi.

Faik Öztrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"DEVLET İNSANINI DR. KEMAL DERVİŞ'İ KAYBETTİK: Önceki dönem Devlet Bakanlarımızdan, partimizde Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, birlikte çalışmaktan her zaman onur duyduğum bir devlet insanını Dr. Kemal Derviş'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, acılı yakınlarına ve milletimize sabır diliyoruz.

ŞAFAK ATARSA ANKARA: Milletimizin sesini duymayan, halini görmeyen, oturduğu sarayda kendisini unutan hükümetin tasdiknamesini eline verip sandıkta evine yollamasına artık 6 gün kaldı. Şafak atarsa Ankara... Ankaralı hemşerilerimize buradan selam olsun…

KİBİRLİ SARAY HÜKÜMETİ, BU SEÇİMİ KAYBETTİĞİNİ BİR TÜRLÜ KABUL ETMİYOR: Milletimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında cebini boşaltan, pandemide beş maskeyi bedava dağıtamayan, depremde 48 saat boyunca Mehmetçiğimizi enkazın başına göndermeyen, ucube tek kişilik hükümet sistemini demokratik yollarla sandıkta değiştirecek yeniden tarih yazacak. Ama kibirli saray hükümeti, bu seçimi kaybettiğini bir türlü kabul etmiyor. Yapıştığı koltuktan kalkmamak için her yola başvuruyor.

PARTİZAN İÇİŞLERİ BAKANI İSE BU REZALETLERİN SORUMLULARINI KORUYOR: Muhalefet partilerinin binalarının önünde silahlar atılıyor. İl başkanlıklarına kurşunlar sıkılıyor. Genel Başkanımıza tehditler savurmaya cüret eden mafya bozuntularının hamiliğine soyunan Bahçeli de insanları, mermilerle tehdit etmeye kadar işi getiriyor. Hükümet partisinden milletvekili adayı yapılarak dokunulmazlık zırhı giydirilmeye çalışılan partizan İçişleri Bakanı ise bu rezaletlerin sorumlularını koruyor. Tehdit, darp, hatta cinayet bile cezasız kalıyor.

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYINI DESTEKLEMEK İÇİN MEYDANI DOLDURAN ERZURUMLULARA SALDIRDI: Dün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum'daydı. Önce Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı belediyenin otobüslerini alana çekerek mitingi engellemek istedi. Yetmedi, hükümetin kendi listelerinde milletvekili adayı yaptığı al bayrağımıza 'Türk bayrağı' demeyen domuz bağıyla insan boğan Gaffar Okkan'ı şehit eden terör örgütünün sempatizanı partinin yandaşları milliyetçi olduğunu iddia eden partinin yandaşlarıyla birlikte ellerinde ay yıldızlı bayrağımızla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını desteklemek için meydanı dolduran Erzurumlulara saldırdı. Anneler, çocuklar bunların attıkları taşların hedefi oldu. El kadar çocuklar kan revan içinde kaldı. Bu çocukların dökülen kanının hesabını kim verecek. İnsaf, vicdan…

PARTİZAN İÇİŞLERİ BAKANI DA GÖREVİNİ YAPMAYAN VALİYE, EMNİYET MÜDÜRÜNE BİR KERE DAHA SAHİP ÇIKTI: Tüm bunlar olurken vatandaşın canına malına sahip çıkması gereken vali, emniyet müdürü seyretti. Polisler eli taşlı zorbaları işte böyle izledi… Partizan İçişleri Bakanı da görevini yapmayan valiye, emniyet müdürüne bir kere daha sahip çıktı. Sarayın partisinin sözcüsü de Anayasa'nın 34. Maddesi açık olmasına rağmen 'Kafanıza estiği gibi bir şey yapmaya kalkarsanız sıkıntı olur' diyerek taşı atanları değil, taşlananları suçlamaya kalktı. Buradan açıkça söylüyorum, bunlar bizi korkutmaz. Demirden korksaydık trene binmezdik. Biz tam da bunu değiştirmek için geliyoruz. Oy için vatandaşı vatandaşa karşı kışkırtan ülkeyi karıştırmaktan, küçücük çocukları yaralamaktan, ağlatmaktan çekinmeyen bu karanlık siyasete son vermek için geliyoruz.

TÜM YANITLARI SANDIKTA VERECEĞİZ: Vatandaşlarımıza çağrımızdır. Tüm bu rezilliklere karşı Millet İttifakı'na gönül verenler itidal içinde dimdik durmalıdır. 14 Mayıs'ta yapılacak seçime odaklanmalıdır. Seçimi kaybettiklerini anlayınca o gözü dönmüş birkaç militanı milletin üstüne salanların değirmenine su taşımayacağız. Bu ülkenin güzel insanları bu azgın kötülüğü sandıkta bitirecek. Bu gözü dönmüşler seçimi kaybedecek. Biz tüm dikkatimizi 14 Mayıs'ta sandığa yönelteceğiz. Tüm yanıtları sandıkta vereceğiz.

PARTİZAN İÇİŞLERİ BAKANININ KORUMASI ALTINDA MİLİTANLARINI MEYDANA SALIYOR: 'Metal yorgunuyum' diyen, aslında beyin ölümü gerçekleşmiş, millete verdiği sözleri tutmayan, şahsım hükümeti telaş içinde şimdi tüm tuşlara basıyor. Kah dün 'Seçim kaybedeceğimi bilsem de yapmam' dediği her şeyi yapıyor. Bütçenin Merkez Bankası'nın döviz kasasının dibini sıyırıyor. Kah kendisinden olmayan herkesi terörist ilan ediyor kah partizan İçişleri Bakanının koruması altında militanlarını meydana salıyor. Bunların hepsi artık sarayın bu iş bittiği dediğinin ikrarıdır.

SICAK PARA VE İTHALAT ÜZERİNDE SÖRF YAPMAYA KALKTI: Artık görevdeki son günlerini yaşayan saray bundan 21 yıl önce göreve geldiğinde ülkeyi 2001 krizinden çıkaran ve tüm dünyada güven uyandıran bir programı kucağında bulmuştu. Ama üretim cephesini güçlendirecek sanayinin, küresel arenada yarışma gücünü artıracak reformları yapmak yerine işin kolayına kaçıverdi. Sıcak para ve ithalat üzerinde sörf yapmaya kalktı. Ama 2013'te küresel piyasalarda sular çekilmeye başlayınca ak koyun, kara koyun ortaya çıktı. Türkiye, en kırılgan ekonomiler listesinin başına yerleşti.

AKLANMAYAN ARKADAŞLARINI BÜYÜKELÇİ YAPTI: Burada da Erdoğan suçu Gezi Parkı'nda en haklı taleplerini dile getiren gençlere atmaya kalktı. Aynı yıl sıfırlanan kasaların, yenen rüşvetlerin kayıtları ortaya döküldü. Erdoğan bunların hesabını sorulmasının önünü Meclis'te emriyle inip kalkan, kendi milletvekillerinin elleriyle kapattı. Aklanmayan arkadaşlarını da büyükelçi yaptı. Kul hakkının yenmesine bu rezaletin üstünün örtülmesine karşı çıkan Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, o gün söylediği sözlerini bugün çarpıtarak, eğip bükerek siyaset yapmaya çalışıyor.

BEŞLİ ÇETEYE VE AK PARTİ'YE ÇALIŞAN BİR KURUMDAN ÜÇ KİŞİYE 'AYRILIN VE BU OPERASYONU YAPIN' DEDİLER: Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. On parmağında on kara Genel Başkanımıza ve partimize sürmeye kalkıyor. Bir de bu yalanlarına sahte videolar üretmek için yabancı ülkelerle iş tutuyor. Anlatalım; beşli çeteye ve AK Parti'ye çalışan bir kurumdan üç kişiye 'Ayrılın ve bu operasyonu yapın' dediler. Bunu organize eden İletişim Başkanlığı. Bu üç kişi Deepfake ile yapılmış sesler ve videolar istediler. 'Bitcoin ile ödersek kayda girmez' diye düşündüler. Bunun için Dark Web üzerinden hackerlarla anlaştık zannettiler.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SORUMLU BİR SİYASETÇİDİR. DEVLETİ, ÖNLEM ALSIN DİYE UYARDI: Ama bu üçlü hacker zannettikleri kişiler nedeniyle bir ülkenin istihbaratının eline düştüler. Bu arkadaşların her şeyleri kayıt altında. ve işin kötüsü bu istihbarat şebekesi de böylece devlete infiltre oldu, sızdı. Genel Başkanımız neden bu durumu açıkladı? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu bir siyasetçidir. Devleti, önlem alsın diye uyardı. Yoksa biz sarayın yapacağı operasyonlara zaten hazırdık. Dünyada bu konuda en uzman şirketlerinden biri ile anlaşıldı. Herhangi bir içerik gerçek mi, deepfake mi yarım saat içinde ortaya çıkaran dünyaca ünlü bir kurum bu. Genel Başkanımız buna bir saat dedi, orada da devlet adamı tedbirliliğini gösterdi.

DEVLET BU KANGRENLİ BACAĞI HEMEN KESMEK ZORUNDADIR: Genel Başkanımız, yabancı istihbarat örgütleri bu akılsızlarla ne kadar ileriye gider işte onu bilemediği için konuyu açmak zorunda kaldı. Müstakbel Cumhurbaşkanımız devlet adamı olduğu için devlete verdiği önem nedeniyle ve yabancı ajanlar devletin kılcallarına yerleşmesin diye bunu vakit geçirmeden açıkladı. Açıkça ifade ediyorum, devlet bu kangrenli bacağı hemen kesmek zorundadır. Acilen, aksi takdirde bu, vatana ihanet olur. 'Bunların ellerinde kalan tek sermaye, siyasi arsızlıkları' derken bunu boşuna demiyoruz.

BUNLARIN UTANCI GİTTİ KALBİ DE AKLI DA VİCDANLARI DA ÖLDÜ: Erdoğan işbaşına geldiğinden bugüne kadar, milletten vergi topladı. İçeriden ve dışarıdan borç aldı. Milletin atadan deden kalan malını mülkünü sattı. 21 yılda tam 2 trilyon 776 milyar dolar para kullandı. Kendinden önceki tüm Cumhuriyet hükümetlerinin 79 yılda kullandığı kaynağın 4 katı. Ama millete verdiği hiçbir sözü tutmadı. 2011'de seçimlere giderken '2023'te milli gelir 2 trilyon dolar, kişi başına gelir 25 bin dolar olacak' diye millete söz verdi. Bunu Kalkınma Planlarına da yazdı. 2023'e geldik. Takke düştü kel göründü. Milli gelir de kişi başına gelir de söz verdiğinin yarısına bile ulaşmadı. Ama Erdoğan hala meydanlarda 'Millete verdiği her sözü tuttuğunu' söylüyor. Hz. Ömer, 'Utancı gidenin kalbi de ölür' demiş. Bunların utancı gitti kalbi de aklı da vicdanları da öldü. Milleti hayat pahalılığının altında bile isteye ezdiler.

BİR EKONOMİNİN HALİNİ MARKETTE, PAZARDA, KASAPTAKİ ETİKETLERDEN ANLARSINIZ: Bugün çalışanların yarısından fazlasının talim ettiği asgari ücret açlık sınırının altında. Bu zalim hükümet elinde bu ülkede çalışmayan da çalışan da aç. Bir ekonominin halini markette, pazarda, kasaptaki etiketlerden anlarsınız. Markette soğanın kilosu 30 lira, pazarda domatesin fiyatı 30 lira, kasapta kıyma 350 lira… Ama daha birkaç yıl önce 'Biz geldiğimiz zamandan daha az yumurta, süt, peynir alıyorsan bize oy verme' diyenler hala utanmadan, sıkılmadan çıkıp milletten oy isteyebiliyor.

MERKEZ BANKASI'NDA BAŞKA KUR, BANKALARDA BAŞKA KUR, İHRACATÇIYA BAŞKA KUR, DÖVİZ BÜFESİNDE BAŞKA KUR: Sarayın kibirlisi damadıyla birlikte bundan önceki seçimde döviz kurlarını tutup, ekonomide istikrar varmış havası basarak oy almak için milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından cayır cayır harcadılar. Bundan yılmadılar, 'Benim oğlum bina okur, döner döne yine okur' misali bu seçim öncesi milletin bir 128 milyar dolarını daha Merkez Bankası'nın arka kapasından yaktılar. Buna rağmen artık kuru tutamıyorlar. Ekonomiyi ikili değil, üçlü-dörtlü kur uygulanır hale getirdiler. Merkez Bankası'nda başka kur, bankalarda başka kur, ihracatçıya başka kur, döviz büfesinde başka kur…

HIRSIZ EVİN İÇİNDEN OLUNCA MANDAYI BACADAN AŞIRIRMIŞ: Genel Başkanımız ve bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletimizi defalarca uyarmak zorunda kaldı. Şimdi bunlar sütten çıkmış ak kaşık oldular. Yabancı yatırım şirketlerine milyonlarca lira ceza kesiyorlar. Gerekçe; piyasa bozucu eylemler. Siz küçük yatırımcı defalarca her şeyini kaybederken nerelerdeydiniz? Bunlar sadece milletin 128 milyar dolarını buharlaştırıp küçük yatırımcının üç kuruş parasına kastetmedi. Milletin 418 milyar dolarını da yandaşlarına peşkeş çektiler. Hırsız evin içinden olunca mandayı bacadan aşırırmış. Seçime günler kala saray dehlizlerinden yandaşlarının ceplerine döşedikleri borular bir bir patlamaya başladı. Hükümete yakın mafyalar kendilerinin de içinde olduğu yolsuzlukları, suçları anlatıyor. Kimsede tık yok.

SARAYDAN TIK YOK: En son, Erdoğan'a 'ağabey' diye hitap eden bir aile yakını Antalya Havalimanı ihalesinde sarayın cebine giren 1 milyar dolarlık rüşveti ve bu rüşvet karşılığında ihaleye nasıl fesat karıştırıldığını kendisinin de bu işe para karşılığı nasıl aracılık yaptığını açıkladı. Ama saraydan tık yok. Tarım Bakanlığı'nda kazanacak şirketlerin evraklarının, bakanlık personeli tarafından hazırlandığı ve bu suretle ihalelerde yapılan 3,5 milyar dolarlık yolsuzlukları anlattı. Toplulaştırma ihalelerinde tarım ürünü, canlı hayvan ve karkas ithalatında yapılan alicengiz oyunlarını bir bir ortaya döktü. Kimsede ses yok. İşte bu soyanlar yüzünden soyup, kaçıp, doyanlar yüzünden bugün bu ülkede soğan 30 lira. Bir kilo kıyma 350 lira. O da şimdilik.

SİYASETİN KURALI BUDUR 'BOŞ TENCERE HÜKÜMETİ GÖTÜRÜR': Aziz milletimiz feraset sahibidir. Herkesin ne yaptığını görür, bilir hakkını da verir. Seçime günler kala bedava doğal gaz diye ortalığa dökülüyorlar. Hemen ardından, Enerji Bakanı, Rusların BOTAŞ'a sattığı doğal gazın borcunu ertelediğini açıklıyor. Eğer böyleyse bu Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere yani milletin iradesine doğrudan müdahalesi anlamına gelir. Artık tüm tuşlara aynı anda bassanız da millete 'Beni soğana kurban etmeyin' diye yalvarsanız da hepsi nafile. Siyasetin kuralı budur 'Boş tencere hükümeti götürür.' Boş tencereyi yalanlarla doldurarak akıbetinizden kaçamazsınız.

MİLLETTEN ALINAN HER ŞEYİ MİLLETİMİZE GERİ VERMEYE HAZIRIZ: Biz liyakatli kadrolarımızla, şampiyonlar ligi yıldızlarımızla, artık önümüzdeki dönemin meselelerine kafa yoruyoruz. Ülkemizi sarayın sebep olduğu buhrandan çıkarmak için 2 bin 304 maddelik 'Ortak Politikalar Mutabakat Metnimizi' bu yılın başında milletimizin takdirine sunmuştuk. Hafta sonunda da altı partinin ekonomi kurmayları bir kere daha bir araya geldik, yapacaklarımızın önceliklerini ve takvimini belirledik. Ekonomide sıkıntıların ve mevcut hükümetin kurduğu tuzakların büyüklüğünü görüyoruz. Farkındayız. Diyoruz ki, plan ve programımızla ekonomi başta olmak üzere devlet yönetiminin her alanında yıldızlar karması kadromuzla yıkılanı düzeltmeye, milletten alınan her şeyi milletimize geri vermeye hazırız.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞINDA TÜRKİYE KISIR TARTIŞMALARDAN KURTULACAK: Biz hazırız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında Türkiye kısır tartışmalardan kurtulacak. Önündeki aydınlık ufka odaklanacak. Temiz enerji, temiz üretim, temiz fonlar, temiz toplum, tertemiz bir geleceği el ele ve omuz omuza vererek inşa edecek. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden dizildiği bu dönemde Afro-Avrasya'nın en önemli arz ve tedarik merkezi olmak için biz hazırız, projelerimiz hazır.

BİR TARAFTA YOLSUZLUK, YOKLUK VE YASAK DÜZENİNİ KURANLAR; DİĞER TARAFTA DEMOKRASİ AŞIKLARI OLACAK: Önümüzdeki seçim iki aday arasında değil iki anlayış arasında olacak. Bir yanda kul hakkı yiyenler; diğer yanda hakka, hukuka, adalete sahip çıkanlar olacak. Bir tarafta Harun olmaya gelip Karun olanlar; diğer tarafta beytülmali gözünden sakınanlar olacak. Bir tarafta yolsuzluk, yokluk ve yasak düzenini kuranlar; diğer tarafta demokrasi aşıkları olacak. Bir tarafta milleti birbirine karşı kışkırtanlar, diğer tarafta 'Senlik, benlik yoktur bizde, hepimiz birer damlayız aynı denizde' diyenler olacak. Sandığa sadece 6 gün kaldı. Aziz milletimiz geleceğini aynı bir asır önce olduğu gibi kendi azim ve kararıyla kurtaracak.

GENÇLER KAZANSIN, KADINLAR KAZANSIN, 85 MİLYON MİLLETİMİZ KAZANSIN: Vatandaşlarımıza sesleniyoruz; bir oyunu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Bir oyunu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ver. Hayat pahalılığını, istibdadı, zulmü ilk turda bitir. Saraylarında milletin sesini duymayan, halini görmeyen, milleti unutanların tasdiknamesini ilk turda ellerine ver, evlerine gönder. Haydi Türkiye. 14 Mayıs'ta oyunu Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ver. Gençler kazansın, kadınlar kazansın, 85 milyon milletimiz kazansın. Milletvekili seçiminde Mührünü Altı Ok'a bas, ülkemize yeniden baharlar tez gelsin."