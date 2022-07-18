Faik Öztrak: Kkm 'Nin Dört Aylık Maliyeti 37 Milyar Lirayı Aştı. Milletin Vergileri Bir Avuç Mudiye Akıyor - Haberler

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Faik Öztrak: Kkm 'Nin Dört Aylık Maliyeti 37 Milyar Lirayı Aştı. Milletin Vergileri Bir Avuç Mudiye Akıyor

ANKA - Güncel
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Faik Öztrak: Kkm 'Nin Dört Aylık Maliyeti 37 Milyar Lirayı Aştı. Milletin Vergileri Bir Avuç Mudiye Akıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) bütçeye yükü ile ilgili “Haziran'da bütçeden çıkan para 16,1 milyar lira. Buna TCMB'nin katlandığı yük de dahil değil. KKM 'nin dört aylık maliyeti 37 milyar lirayı aştı. Milletin vergileri bir avuç mudiye akıyor” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) bütçeye yükü ile ilgili "Haziran'da bütçeden çıkan para 16,1 milyar lira. Buna TCMB'nin katlandığı yük de dahil değil. KKM 'nin dört aylık maliyeti 37 milyar lirayı aştı. Milletin vergileri bir avuç mudiye akıyor" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,bugün sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) bütçeye yükü ile ilgili açıklama yaptı. Öztrak şu mesajı paylaştı:

"Hazine'ye tek kuruş yükü olmayacak dedikleri KKM 'nin, bütçeye yükü gittikçe kabarıyor. Haziran'da bütçeden çıkan para 16,1 milyar lira. Buna TCMB'nin katlandığı yük de dahil değil. KKM 'nin dört aylık maliyeti 37 milyar lirayı aştı. Milletin vergileri bir avuç mudiye akıyor."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Faik Öztrak TCMB Güncel Haberler

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