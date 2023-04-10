Faik Öztrak: 'İşsiz Vatandaşlarımızın Sayısı 8 Milyon 941 Bin Kişiye Ulaştı. Bu, Dünya Üzerindeki 98 Ülkenin Nüfusundan Fazla'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Memleketimizde, işsiz vatandaşlarımızın sayısı 8 milyon 941 bin kişiye ulaştı. Bu, dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Memleketimizde, işsiz vatandaşlarımızın sayısı 8 milyon 941 bin kişiye ulaştı. Bu, dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla" dedi.

Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı, şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Öztrak, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hükümetin başarısı, vatandaşlarına ne kadar iş bulabildiğiyle ölçülür. Gerçek işsiz sayısı, mevsim etkilerinden ayıklandığında, bir yılda 948 bin kişi arttı. Bunun 569 bini son bir ayda işsizler ordusuna katıldı.

İşsizlik oranında dünyadaki rakiplerimizin arasında Surinam, Tanzanya, Belize var. Memleketimizde, işsiz vatandaşlarımızın sayısı ise 8 milyon 941 bin kişiye ulaştı. Bu, dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla."