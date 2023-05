Faik Öztrak: "İktidar Metal Yorgunuydu, Beyin Ölümü de Gerçekleşti"

ADEM ÇİL

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da; "Bu iktidarın, bu millete verebilecekleri artık hiçbir şey kalmamıştır. Bu iktidar metal yorgunuydu, artık beyin ölümü de gerçekleşti. Şu andan itibaren yaptıkları bir tek şey var: Bizim Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nden kopya çekmek, kes yapıştır yapmak ya da bizim vaatlerimizi kendi vaatleriymiş gibi söylüyorlar" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti. Öztrak, ziyareti sırasında ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Öztrak, şunları söyledi:

"Her seçim de duymaya alıştığımız müjdeler var. Yine petrol bulmaya başladık; doğal gaz, yeni kaynaklar, yeni yataklar duymaya başladık. Sonuçta; bu iktidarın, bu millete verebilecekleri artık hiçbir şey kalmamıştır. Bu iktidar metal yorgunuydu, artık beyin ölümü de gerçekleşti.

"ETİKETLER HER ŞEYİ SÖYLÜYOR"

Şu andan itibaren yaptıkları bir tek şey var: Bizim Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nden kopya çekmek, kes yapıştır yapmak ya da bizim vaatlerimizi alıp kendi vaatleriymiş gibi söylüyorlar. Ama vatandaşımız her şeyi görüyor. Bu ülkede çarşı, pazardaki etiketler her şeyi söylüyor. Bu ülkede kıyma 300 lira, soğan 30 lira, domates 30 lira. Neyin, ne olduğu belli, paramız pul olmuş. 1 dolar için vermemiz gereken Türk parası 20 liraya yaklaşmış. Yani bunun neresini savunacaksınız ki?

"İKTİDARIN ON PARMAĞINDA ON KARA"

Bugün Tekirdağ'dayız, aslında Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaşlarımızın olduğu bir yer. Dolayısıyla da tüm Türkiye'nin bir resmi. Bu çerçevede baktığımız zaman dile getirilen talepler Türkiye'nin de talepleri.

İnsanlar daha fazla özgürlük istiyor, demokrasi istiyor, daha fazla kazanmak istiyor, parası değer etsin istiyor, cebindeki parası her gün değer yitirmesin istiyor, bu ülkenin refahından herkes eşit pay alsın istiyor, enflasyon olmasın istiyor, ülke borca batmasın istiyor. Ama mevcut iktidarın bunlara cevap vermek yerine on parmağında on kara, muhalefete bunları bulaştırmaya çalıştığı zaman da dertlerin konuşulmadığı bir duruma geliyoruz.

Bu ülkenin konuşacağı tek şey ekonomidir. Mutfakta yangın vardır, tencere boştur. Süleyman Demirel'in dediği gibi de 'boş tencere, her iktidarı götürür.' Tekirdağ'da bize çok büyük bir destek var ve Tekirdağ'da CHP, bu defa tüm zamanların rekorunu kıracak."