Faik Öztrak: Bu Karar, Yaptıklarından Değil, Yaptıklarının Ortaya Çıkmasından Rahatsız Olduklarını Gösterir - Haberler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, RTÜK'ün dört kanala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden ABD'ye para gönderildiği açıklamalarını yayınladıkları gerekçesiyle ve oyçokluğu ile verdiği cezalara tepki göstererek, "Ana muhalefet liderinin iddialarını yayımlamak ne zaman suç oldu? Bu karar, yaptıklarından değil, yaptıklarının ortaya çıkmasından rahatsız olduklarını gösterir" dedi.

Faik Öztrak, RTÜK'ün dört kanala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden ABD'ye para gönderildiği açıklamalarını yayınladıkları gerekçesiyle ve oyçokluğu ile verdiği cezalara tepki gösterdi. Öztrak, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Ana muhalefet liderinin iddialarını yayımlamak ne zaman suç oldu? Dünyanın her yerinde bir devlet başkanının akrabalarının yurt dışında vakıf kurarak para transferi yapması sorgulanır. Bu karar, yaptıklarından değil, yaptıklarının ortaya çıkmasından rahatsız olduklarını gösterir."

ANKA / Güncel