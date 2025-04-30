Fahri Kur'an Kursu Öğreticileri Kadrolarını Bekliyor

(ANKARA) - Fahri Kur'an kursu öğreticileri, 15 yıldır bekledikleri kadro ve özlük haklarının verilmesini istiyor. Fahri (geçici) Kur'an Kursu Öğreticileri Platformu Başkanı Saliha Şentürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan ve Diyanet'ten talebimiz, fahri Kur'an kursu öğreticilerine görevde olup olmama durumuna bakılmadan sadece SGK prim günleri baz alınarak emek artı tecrübe kadroları verilmelidir" dedi.

Fahri Kur'an kursu öğreticileri, Cumhur İttifakı tarafından 2018'de verilen kadro sözünün tutulmasını bekliyor. Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri Platformu Başkanı Saliha Şentürk, talepleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri 657'ye tabi olarak Diyanet bu¨nyesinde yılda 2 kez kıs¸ ve yaz do¨nemi olmak u¨zere KPSS, DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi), mülakat puanları ile ve belirli belgeleri de ibraz ederek istihdam edilmektedir.Yıllardır atama şartlarını taşıyarak kadro ve özlük haklarından mahrum bırakılarak hizmet etmiştir. Bu çalışma ve ayrılma şekli ile mali ve sosyal haktan da el çektirilmekteler. Fahri ögˆreticiler, aylık 8-9 gu¨nlu¨k sigorta, asgari u¨cretin c¸ok altında maas¸ ve yarım yatan sigortadan kaynaklı SGK prim borc¸ları c¸ıkarak hic¸bir o¨zlu¨k hakkı olmadan hizmet etmektedir.

"Sigortaları 30 gu¨n üzerinden yatırılarak emeklilik hakkı sagˆlanması talebimizdir"

Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan ve Diyanet'ten talebimiz, fahri Kur'an kursu öğreticilerine görevde olup olmama durumuna bakılmadan sadece SGK prim günleri baz alınarak emek+tecrübe kadroları verilmelidir. Her kurum kendi bünyesinde tecrübeli eleman c¸alıs¸tırırken, Diyanet bünyesinde yıllarını hizmete adamıs¸ tecrübeli fahri öğreticiler kadroya alınarak değerlendirilmelidir. Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin aylık 8-9 günlük yatan SGK primlerinin geçmişe dönük ve gelecegˆe yönelik sigortaları 30 gu¨n üzerinden yatırılarak emeklilik hakkı sagˆlanması talebimizdir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz."