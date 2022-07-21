Fahrettin Koca: 'Şu Anki Bilgilere Göre Can Kaybı veya Yaralanma Olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize Çağrı Yapılmamıştır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Balıkesir Gönen'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam üstü yaşanan, merkezi Balıkesir'in Gönen ilçesi olan depremle ilgili açıklama yaptı. Koca'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"18.44'te Balıkesir Gönen'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

ANKA / Güncel