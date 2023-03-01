Fahrettin Koca, Sosyal Medya Hesabından 2 Gün Önce Paylaştığı Video İçin Özür Diledi: 'Videodaki İletişim Sorununu Fark Edecek Dikkati Gösteremedim'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin 2 gün önce paylaştığı video için özür diledi. Söz konusu videoyu kaldırdığını açıklayan Koca, “1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin 2 gün önce paylaştığı video için özür diledi. Söz konusu videoyu kaldırdığını açıklayan Koca, "1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin bir video paylaşmıştı. Koca, gelen tepkiler üzerine özür dileyerek videoyu kaldırdığını açıkladı. Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün."