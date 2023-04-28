Fahrettin Koca'dan İzmir'deki Site Yangını Açıklaması: 'Yangından 7 Vatandaşımız Etkilenmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İzmir Narlıdere’de bir sitede meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir Narlıdere'de bir sitede meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Yangından 7 kişinin etkilendiğini, 6 kişinin dumana maruz kaldığını ve bir kişinin ayağında burkulma olduğunu belirten Koca'nın Twitter hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"6 KİŞİ DUMANA MARUZ KALMIŞ, BİR KİŞİNİN AYAĞINDA BURKULMA OLMUŞTUR"

"İzmir Narlıdere'de bir sitede meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir.

"70 SAĞLIK GÖREVLİSİ; 20 ADET 112 AMBULANSI, 2 UMKE TİMİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Olay yerine toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi görevlendirildi. İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun."