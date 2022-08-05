Fahrettin Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi Açıklaması: '103 Hasta Herhangi Bir Yaralanma Olmadan Tahliye Edilmiştir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bugün İstanbul Zeytinburnu'ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meydana gelen yangın sonrasında hastaların bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Koca şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir.

Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."