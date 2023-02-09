Fahrettin Koca: '17 Bin 406 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti, 71 Bin 866 Vatandaşımız Yaralandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Toplamda 17 bin 406 vatandaşımız hayatını kaybetti. 71 bin 866 vatandaşımız yaralandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde bu akşam basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca şu bilgileri verdi:

"Arama kurtarama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ettikçe tablonun vahameti de maalesef büyüyor. Kahramanmaraş 4 bin 879 vefat 9 bin 243 yaralı. Gaziantep 2 bin 141 vefat 11 bin 563 yaralı. Şanlıurfa 304 vefat 4 663 yaralı. Diyarbakır 212 vefat 899 yaralı. Adana 408 vefat 7 bin 450 yaralı. Adıyaman 3 bin 105 vefat 11 bin 778 yaralı. Malatya 289 vefat 7 bin 300 yaralı. Osmaniye 878 vefat 2 bin 224 yaralı. Hatay 5 bin 111 vefat 15 bin 613 yaralı. Kilis 74 vefat 754 yaralı. Elazığ 5 vefat 379 yaralı olmak üzere toplam 17 bin 406 vatandaşımız hayatını kaybetti. 71 bin 866 vatandaşımız yaralandı.

"KRONİK HASTALIĞI OLAN DEPREMZEDELERİMİZ RAPORLU İLAÇLARINI ECZANELERDEN ÜCRETSİZ TEMİN EDEBİLİRLER"

Bundan sonra yardım göndermek isteyen kişi ve kurumların planlamalarını Bakanlığımız ve Valilik ile irtibatlı yürütmelerini özellikle rica ediyorum. Yaralılarımızla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için uygulama devreye alındı. Vatandaşlarımız hastanelerimizde tedavi gören birinci ve ikinci derece yakınlarının bilgilerine e-nabız uygulaması üzerinden artık ulaşabilirler. Ayrıca vatandaşlarımız il müdürlüklerimizin bilgilendirme hatlarını kullanarak da bilgi alabilirler. Yaralılarımız için psikolojik destek de sağlanmaya başlandı. Kimliksiz hastalarımızın kimlik tespitini yapmak ve yakılarına ulaşmak için ekipler kuruldu. Kronik hastalığı olan depremzedelerimiz raporlu ilaçlarını eczanelerden ücretsiz temin edebilirler. 5 ilde farklı noktalarda kurulan tır ve konteyner eczaneler hizmete başladı ve sayılarını hızla artırıyor olacağız. Vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu ilaçları sahra hastanelerimizden de temin edebilecekler.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HASTANELERİMİZİN DURUMU

Deprem bölgesindeki hastanelerimizin durumu ile ilgili de kısaca bilgi vermek gerekirse, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemiz tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. Ayrıca Adıyaman'da 2 sahra hastanesi, 13 sahra çadırında yıkımın gerçekleştiği alanların yakınında sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi ve Yörük Selim Devlet Hastanelerinin kullanılmayan alanlarının kullanıma açılması yönünde çalışmalar yapıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesinin alt yapı eksiklikleri giderildi. Acil servis yanında yataklı tedavi servisleri ve yoğun bakımlar faaliyete alındı. Yörük Selim Hastanesinde açık olan acil servisin dışında servisler ve yoğun bakımlarda faaliyete geçirildi. Göksun Devlet Hastanesinin bahçesinde acil müdahale çadırı ile sağlık hizmeti veriliyor. Pazarcık Devlet Hastanesinde acil müdahale çadırında Pazarcık ilçesi seyyar hastanesinde Türkoğlu Hastanesinin acil müdahale çadırında sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz.

"İLERİ MÜDAHALE GEREKTİREN HASTALAR İL DIŞINA SEVK EDİLİYOR"

Şu an bulunduğumuz Hatay'da ise durum kısaca şöyle, Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizin bahçesinde kurulan sahra hastanesinde hizmet verilerek ileri müdahale gerektiren hastalar il dışına sevk ediliyor. Hatay'da Üniversite Hastanesi bugünden itibaren daha yoğun aktif faaliyete başlamış oldu. Aynı şekilde Üniversite Hastanesinin bahçesinde 6 sahra ünitesi hizmet veriyor. Bu sebeple Hatay'dan diğer illere yaralı sevklerimiz de azalmaya başladı. Dörtyol ve Reyhanlı Devlet Hastanelerimizin kapasitelerini 420 yataktan 680 yatağa çıkardık. Her türlü sağlık hizmeti bu iki hastanemizde veriliyor. Kısa süre önce açılan 150 yataklı Samandağı hastanemizde aynı şekilde aktif devrede. Kırıkhan'da hastanemiz hasarlı. Hastane bahçesine sahra hastanesi ünitelerimizi kurarak acil vakalara hizmet veriyoruz."